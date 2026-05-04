阿聯退出後首次 OPEC+象徵性增產

OPEC+七個成員國週日舉行視訊會議，原則決定六月每日增產十八．八萬桶，為連續三個月增產。（路透資料照）

決議6月每日將增產18.8萬桶 戰爭仍持續 實質意義不大

〔編譯盧永山／綜合報導〕石油輸出國家組織擴大機制（OPEC+）的七個成員國，週日舉行阿拉伯聯合大公國退出後首次視訊會議，原則決定六月每日增產十八．八萬桶，為連續三個月增產；但因美伊戰爭持續，導致波斯灣石油供應中斷，上述增產決定只是象徵性動作。

由阿爾及利亞、伊拉克、科威特、阿曼、沙烏地阿拉伯、俄羅斯和哈薩克共同舉行的視訊會議，其意義不在於增產，而是OPEC+能否維持一切如常的局面。在阿聯宣布退出之前，OPEC+就預計六月的每日生產配額將提高十八．八萬桶，與三月和四月宣布增產二十．六萬桶的幅度類似，但已扣除分配給阿聯的部分。

請繼續往下閱讀...

阿聯是全球主要產油國之一，因不滿石油產量配額，於四月二十八日宣布退出OPEC及OPEC+，並於五月一日生效。阿聯的退出，進一步削弱OPEC和OPEC+在全球石油市場的影響力。

儘管如此，國際油價並未受到這個事件的影響，市場仍關注荷姆茲海峽幾乎關閉，以及美國總統川普和伊朗領導人就結束這場持續九週衝突而展開艱難談判所釋放的訊號。

布蘭特原油期貨價格四月三十日收在每桶一〇八美元，先前曾飆漲至一二六美元以上，創四年來最高；西德州中級原油期貨價格同日收在每桶約一〇二美元。美伊衝突引發史上最嚴重的石油供應中斷，導致原油以及柴油、汽油、航空燃油等成品油價格飆升。

Rystad Energy分析師瓦利亞（Priya Walia）表示，OPEC+三月整體每日產能跌至二七六八萬桶，比他們通過的配額三六七三萬桶整整少了約九百萬桶，幾乎都是因為戰爭所導致的中斷，而非主動減產所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法