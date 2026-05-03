移工雇主協會提8訴求：照護零空窗 停徵家庭就安費

台灣失能者家庭雇主協會昨號召雇主集結凱道，向政府喊話，要求全面檢討制度，照護零空窗、停徵家庭就安費。（中央社）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）昨舉辦「二〇二六年雇主日凱道大集會」，提出照護零空窗、停徵家庭就業安定費及反對移工來台費用轉嫁雇主等八大訴求；勞動部回應，將攜手衛福部等跨部會資源，推動「家事移工雇主支持方案」，除了有一．二萬名經濟弱勢雇主享有免繳就安費優惠，也檢討提高現行五十二日擴大喘息及短期照顧服務的上限。

反對移工來台費用轉嫁雇主

台灣雇主協會直言，長期以來，公共政策討論多半集中在移工權益，卻忽略聘僱移工的家庭與企業同樣是制度承擔者。家庭看護雇主不是財團，而是正在照顧失能、重症、高齡親人的家庭；而中小企業、漁船船主與農業雇主，也多是在缺工與制度壓力下苦撐的基層雇主。

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雇主協會提出八大訴求，包括照護零空窗；停徵家庭就業安定費；移工必須履行工作契約；反對移工來台費用轉嫁雇主；明確區分外國人與本國人之社會福利責任；家庭看護工、漁工等特殊工種不應硬套一般勞基法邏輯；勞動部應維持行政中立；建立移工安置費用雇主免責機制，並強化來源國管理。

特殊工種 不應硬套一般勞基法邏輯

台灣雇主協會理事長張姮燕表示，移工權益應受到合理保障，但台灣家庭與雇主也不應被犧牲。雇主不是提款機，失能家庭與中小企業也不是錯誤政策的無底洞。

真正負責任的移工改革，不是把成本推給最弱的一端，而是讓移工、雇主與台灣社會都能在公平制度中繼續走下去。

張姮燕強調，台灣需要移工，因此更需要一套穩定、透明、可預測、能讓勞雇雙方共同遵守的制度；「台灣優先」不是排外，而是治理順序。政策改革應先問台灣的失能家庭能不能承受、中小企業能不能撐住、長照與產業體系會不會崩盤。沒有雇主，何來移工？沒有契約，何來制度？沒有制度平衡，就沒有真正的永續。

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