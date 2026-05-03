歐盟未遵守協議 川普調高歐洲車關稅至25％

美國總統川普一日以歐盟未全面遵守與美國達成的貿易協議為由，宣布將於新的一週提高歐盟進口汽車與卡車關稅至25％。歐洲議會批評川普此舉「令人無法接受」。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普一日以歐盟未全面遵守與美國達成的貿易協議為由，宣布將於新的一週提高歐盟進口汽車與卡車關稅至二十五％。歐洲議會貿易委員會主席朗吉聞訊後批評，川普此舉「令人無法接受」，反映美國是不可靠的夥伴。

美國廠生產汽、卡車不適用

川普在其社群平台「真實社群」發文說，該關稅不適用於在美國廠生產的汽車；他寫道，「如果他們在美國廠生產汽車與卡車，就沒有關稅」。

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迫使歐洲車企產線加速移美

他稍後在白宮重申，歐盟沒有遵守他們的協議，但沒有進一步提出細節。他表示，該關稅將迫使歐洲車企加速將產線遷移至美國。

全球汽車業如今仍在適應川普去年以來反覆無常的貿易政策，川普一日的言論，為汽車業添加新變數，相關政策已大幅增加車企與其供應商的成本、壓縮其利潤。

事實上，許多歐洲汽車大廠，包括福斯、賓士與BMW都在美國設有組裝廠，旗下擁有克萊斯勒、道奇等品牌的斯特蘭蒂斯在美國也有龐大業務。更高關稅將使德國車企進一步承壓，儘管這些公司將美國作為休旅車生產與出口主要樞紐，但仍進口BMW3系列與賓士S-Class等其他車款。

歐洲議會怒批：美國是不可靠夥伴

歐洲議會貿易委員會主席朗吉表示，「美國已一再違反協議」；他意指美國的鋼鋁進口關稅。他批評說，「川普的最新舉措顯示美國是多麼不可靠；這絕非對待緊密夥伴的方式」。

他強調，歐洲議會正制定批准美歐貿易協議的法案，希望於六月完成批准。根據該協議，歐盟同意取消美國工業產品的關稅，以換取美國對多數歐盟產品的十五％關稅上限。

儘管該協議於去年七月達成，但歐盟議會議員尋求進一步修改，因此未能通過該協議。一個關鍵癥結是金屬關稅，去年八月美國對四百多項鋼鋁新產品徵收五十％關稅，引發美國違反承諾的指責。企業在計算關稅時面臨挑戰，因為這些關稅是以產品中的金屬含量計算。

歐盟之後兩度暫停協議的批准程序，一次是川普威脅併吞丹麥領地格陵蘭，另一次是美國最高法院裁定川普的全球關稅措施無效。

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