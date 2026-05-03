美氣救援 4月LNG出口亞洲暴增

東戰爭爆發以來，美國出貨至亞洲的LNG暴增逾175％，凸顯在天然氣價格高漲、全球供應吃緊之下，美國液化天然氣供應角色愈發關鍵。圖為一艘LNG油輪行經日本橫濱市。（法新社）

中東戰爭爆發以來 美液化天然氣出貨至亞洲增逾175％

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透昨報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）船隻追蹤初步數據顯示，美國四月出口至亞洲的液化天然氣（LNG）大幅增加，有助於緩解美伊戰爭導致中東出口商急速減少的供應量。

單月出口近四分之一流向亞洲

美國四月LNG的出口近四分之一流向亞洲，自二月底中東戰爭爆發以來，美國相關出口激增，凸顯在天然氣價格高漲、全球供應吃緊之下，美國作為靈活供應商的角色愈發關鍵。

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數據顯示，中東戰爭爆發以來，美國出貨至亞洲的LNG暴增逾一七五％，自二月的九十七萬噸增加至三月的一九九萬噸、四月的二七一萬噸。

亞洲現貨LNG價格仍居高不下。四月日韓基準天然氣平均價格為每百萬英熱單位（mmBtu）十七．九二美元，從三月的十八．二七美元略微下滑，但仍高於歐洲的TTF基準價格十七％，四月該平均價格十五．三四美元，從三月的十七．九九美元下滑。

LSEG數據顯示，儘管美國四月整體LNG出口，從三月的一一七〇萬噸紀錄高點下滑至一〇九七萬噸，但對亞洲的出口仍上升。下滑的主要原因是四月比三月少一天，以及貨物裝載延後所致。

數據也顯示，歐洲仍是美國液化天然氣的最大目的地，占四月出口近五十六％，約六一四萬噸。埃及亦是主要買家，進口七十一萬噸美國LNG，高於拉丁美洲的五十萬噸。

雪佛龍示警：戰備、商業儲油瀕臨短缺

另外，美國最大的幾家石油公司警告，如果荷姆茲海峽持續封鎖，全球油價恐加劇飆漲。雪佛龍財務長波納說，該水道每封鎖一天，全球的戰備儲油與商業儲備就持續減少，過去兩個月，這些儲油協助緩解油價飆漲，如今瀕臨短缺。他說，「許多庫存與備用產能已耗竭，已經沒有什麼緩衝空間了」。

自荷姆茲海峽幾近關閉以來，國際油價已漲逾五十％，每桶略高於一百美元，但遠不及紀錄水準。不過，埃克森美孚執行長伍德斯說，隨著儲油用盡，這種情況很快就會改變。

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