8成房東集中6都 公益出租人中市8.7萬戶最多

根據國土署最新報告，二〇二四年全國公益出租人已達四十四．一萬戶，其中六都合計三十五．七萬戶，超過八成集中在六都。（中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕根據國土署最新報告，二〇二四年全國公益出租人已達四十四．一萬戶，其中六都合計三十五．七萬戶，超過八成集中在六都。

新北6.99萬戶、高雄6.21萬戶次之

六都公益出租人分布以台中市近八．七二萬戶最多，其次是新北市的六．九九萬戶與高雄市的六．二一萬戶，第四至第六依序為桃園市的五．七三萬戶、台北市的四．七八萬戶及台南市的三．三萬戶。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，六都原本就是台灣人口及工作機會較多的城市，相對帶來許多租屋需求，因此逾八成公益出租人集中在六都。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，今年起公益出租人與租金補貼等兩項政策僅限「合法建物」出租，隔間套、雅房是否合規，還需經官方認定，不是有承租關係就能申請租金補貼，租屋族租屋前還是要注意相關規範。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，公益出租人與各縣市的人口數高度相關，對比內政部今年第一季人口數統計，新北市人口數有四〇五萬人、台中市有二八七萬人、高雄市有二七二萬人，分居前三名，也代表居住與租屋的需求大。

他認為，台中市有就學、就業以及台灣地理中心的優勢，吸引周邊七縣市跨區的大量年輕族群進住，因而支撐龐大租金補貼申請數量；而新北市因台北市租金昂貴且屋況老舊，預算有限的租屋族因此外溢到一橋之隔的新北市，形成租屋市場規模擴大。

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