租補減稅利多 44萬房東「陽光申報」

租金補貼政策提供公益出租人包括房屋稅、地價稅及所得稅等三稅減免。根據國土署最新報告，對比二〇一七年政策上路初期僅四．七六萬戶，八年來多出近四十萬戶房東「陽光申報」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕租金補貼政策提供公益出租人包括房屋稅、地價稅及所得稅等三稅減免。根據國土署最新報告，二〇二四年全國公益出租人所得稅減免戶數近四十四．一萬戶，對比二〇一七年政策上路初期僅四．七六萬戶，八年來多出近四十萬戶房東「陽光申報」。

公益出租人所得稅減徵戶數（資料來源：內政部國土署 製表：記者徐義平）

三稅減免 8年增40萬房東主動申報

二〇一七年「住宅法」修正案上路，若將房屋出租給申請租金補貼的租屋族，該戶出租住宅的房屋稅、地價稅及所得稅，政府自動提供房東減免優惠，其中所得稅每月免稅額度為一．五萬元，超過部分才需要申報租金所得，另房屋稅、地價稅比照自用住宅稅率徵收。

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高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，過去台灣租屋市場被形容是「灰色經濟」，整體租屋需求估超過一〇〇萬戶，不僅缺乏管理，產業規模都難以調查與分析；但隨著公益出租人制度搭配稅負減免、租金補貼，加上租賃住宅服務的制度化，不到十年就達成過去無法達到的效果，間接強化囤房稅等執行力道。

國土署最新報告顯示，公益出租人三稅減免制度二〇一七年上路，適用公益出租人所得稅減免的房東人數僅四．七六萬戶，二〇二〇年突破十萬戶，二〇二三年衝上二十六萬戶，二〇二四年更大幅升至四十四萬戶，年增高達六十九．三％，一年就有超過十八萬戶房東「陽光申報」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，公益出租人三稅減免制度讓房東納稅走向正常化，政府不但提高所得稅收，有助租屋市場健全發展；若以最新租金補貼有效租賃契約，去年第三季底已達七十一．七萬件，估未來公益申報的房東將持續增加。

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