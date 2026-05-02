《時代》2026百大影響力企業 鴻海進榜

全球最大電子產品代工製造商鴻海，是輝達旗艦伺服器GB200的主要組裝業者，獲選時代雜誌2026最具影響力百大企業。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕時代雜誌（TIME）公布二〇二六最具影響力的百大企業名單，以iPhone全球最大組裝廠聞名的台灣鴻海科技集團，因崛起成為人工智慧（AI）供應鏈中最重要的企業之一而入榜。

時代雜誌指出，全球最大電子產品代工製造商鴻海，是輝達旗艦伺服器GB200的主要組裝業者，該款伺服器是業界最搶手的硬體，使得鴻海在AI供應鏈中占據關鍵地位。二〇二五年，鴻海的雲端與網路業務部門超越消費性電子產品，成為該集團規模最大的事業體，反映AI基礎設施的需求飆漲。該動能使鴻海全年營收達八．一兆台幣，創新高紀錄，其中，AI伺服器營收年增一七〇％。

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手握40％AI伺服器市場

鴻海不斷擴展在AI基礎設施的角色，並進一步深入設計與工程領域，開發邊緣運算組件，比如液冷系統與高速連接器等。為滿足需求，鴻海斥資九億美元在墨西哥建廠，並在美國德州擴廠，以生產輝達伺服器。近期並與OpenAI達成夥伴關係，將專注下一代AI基礎設施的設計。

鴻海董事長劉揚偉於三月指出，「我們主要客戶預期未來二至三年，AI產業的規模將達到一兆美元」。鴻海已拿下四十％的AI伺服器市場，預期將繼續成長。

時代雜誌該名單分為巨擘（Titans）、領導者（Leaders）、顛覆者（Disrupters）、創新者（Innovator）、先驅（Pioneers）與影響力（Impact Awards）六大類，鴻海列名為創新者。

全球AI榮景核心 輝達入榜列巨擘

全球市值最大公司輝達，因其設計的晶片為AI榮景的核心，而列入巨擘類別。輝達今年下半年預計推出其新一代AI運算平台Vera Rubin。輝達指此新超級電腦的推論能力是其前一代平台的五倍，每符元（token）成本降至十分之一。

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