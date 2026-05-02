台美深化合作 經長、貿協赴美拓商機

經濟部長龔明鑫昨晚赴美參加Select USA。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕深化台美雙邊經貿與投資夥伴關係，經濟部與外貿協會「分進合擊」赴美拓展商機。經濟部長龔明鑫四月三十日晚間率團直飛美國，參與美國商務部主辦的「選擇美國大會」（SelectUSA）；配合經濟部拓展策略，外貿協會董事長黃志芳也率領大規模企業代表團，出席首度於鳳凰城舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」，全面強化台美在半導體、人工智慧（AI）及生醫等領域的供應鏈韌性。

貿協董事長黃志芳與亞利桑那商務廳（ACA）總裁Sandra Watson合影。（貿協提供）

龔明鑫率團參與SelectUSA 我代表團規模歷年最大

經濟部指出，本次經貿團由部長龔明鑫親自領軍，不僅是歷年規模最大的SelectUSA代表團，成員更涵蓋「五大信賴產業」等多個關鍵領域的產業界人士，目的是協助企業滿足海外拓展的需求，並展現台灣在全球市場的競爭實力。

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除參與大會外，經貿團還將前往德州考察適合的產業園區，期盼透過實質的台美經貿合作進展，持續鞏固台灣在世界供應鏈中的關鍵地位。

貿協董事長黃志芳則率領來自半導體、AI解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域共八十一家企業、逾一五〇位企業領袖出席亞利桑那州論壇，成為該論壇規模最大的國際代表團，凸顯台灣在國際供應鏈中的關鍵角色。

貿協率團深耕亞利桑那

簽署AI創投戰略合作MOU

黃志芳說，亞利桑那州已是全球半導體創新與製造的戰略要點，台灣企業此行不僅為尋求投資機會，更要深化雙邊產業鏈結，共同形塑下一世代的科技產業格局。

此外，亞利桑那商務廳與台灣AI大聯盟（TAIA）更在論壇期間簽署「跨國AI創新與投資生態系戰略合作備忘錄（MOU）」，雙方將聚焦四大合作方向：推動跨國共同投資、鏈結當地頂尖大學加速研發成果商業化、培育創新人才，並將亞利桑那州作為台灣AI技術驗證與拓展市場的試點基地。

生醫產業是台灣企業赴美布局的新亮點，代表團特別參訪了當地的台灣AI生醫展示中心，該中心集結了十六家台灣企業，展示在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的豐碩成果。

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