川習會前夕》美中經濟對話 美財長：中國供應鏈新規挑釁

美國與中國經濟首長四月三十日進行「坦誠」對話，美國財政部長貝森特（左）指控，中國近期「挑釁的境外規範」，將對全球供應鏈造成寒蟬效應。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕川習會將於五月中旬舉行，美國與中國經濟首長四月三十日進行「坦誠」對話，會前雙方對彼此的貿易政策提出不滿，其中，美國財政部長貝森特指控，中國近期「挑釁的境外規範」，將對全球供應鏈造成寒蟬效應。

貝森特在X平台發文說，他針對美國總統川普五月十四日至十五日的北京之行，與中國副總理何立峰進行討論。他說，「我們的會談坦誠而全面，我強調中國近期挑釁的境外規範，對全球供應鏈造成寒蟬效應」。他此言打破川普政府對北京供應鏈新規的沉默。

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批中境外規範恐嚇外商

中國近期推出的相關規範，為懲罰尋求將關鍵礦產與其他材料採購轉移出中國的外商，奠定了法律基礎，引發美國企業不安。分析師指出，北京此舉可能大幅削弱美國降低對中國供應鏈依賴的努力，使美中緊張大幅升級。

路透報導，貝森特、美國貿易代表葛里爾及川普政府致力推動盟邦共同合作，建立關鍵礦產供應鏈，以降低中國的主導地位。

貝森特對於中國相關新規，沒有提到美國的回應，但表示「期待川普總統與習主席在北京的峰會富有成效」。

中方表達關切美貿易限制

中國央視也報導，何立峰與貝森特、葛里爾透過視訊，進行了「坦誠、深入、建設性的交流」。中方「對美國近期針對中國的貿易限制措施表達嚴重關切」。

美國正推動《硬體技術管制多邊協調法案》（MATCH act），擴大限制半導體設備銷售中國，受影響的設備商除應材、科磊等美商，還包括荷商艾司摩爾、日商東京威力科創等。華府近日也限制美國晶片設備商向中國第二大晶片製造商華虹半導體出貨。

美國七十多名眾議員近日致函川普，要求嚴禁中國車企在美國生產汽車，他們說，任何為中國汽車進入美國市場降低壁壘，包括放行在加拿大或墨西哥生產的中國汽車，「都將直接威脅美國的製造業、勞工與國家安全」。

十個鋼鐵產業團體也致函貝森特、葛里爾以及國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克，敦促他們確保美國競爭力，「不要將美國汽車市場拱手讓給中國共產黨」。

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