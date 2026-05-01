財經青紅燈》不敢想像20年後

高齡少子女化趨勢難逆轉，若無法及早透過擴大引進移工來補充台灣勞動力，不管您是青壯年或是中高齡，真不敢想像20年後將面臨的種種困境。（資料照）

不管您現在是30歲青壯年、或是60歲中高齡，20年後都將無可避免被捲入勞動力短缺與照護海嘯的雙重危機。

現在30歲的您，20年後步入50歲壯年期，將成為支撐台灣經濟的少數骨幹，因到了2045年，台灣15至64歲工作年齡人口將比現在大減433萬人，中高齡勞工占比過半；除了勞保財務壓力倍增，您的法定退休年齡也很大可能被迫延後，若要熬到領年金，不得不工作到老。

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更大的壓力來自家庭。屆時85歲以上的「老老人」將翻倍至139萬人，其中高達70萬人可能因失能而需要長期照護；由於本國照服員多屬按時計酬，幾乎無人願意擔任「24小時全職看護」，加上社福移工若未大幅擴增，將出現近50萬的照護人力缺口；身為子女的您，將被淹沒於「照護海嘯」，陷入事業與長照雙重崩潰情境。

且根據最新數據，台灣扶養比已達44.72（即每百名工作年齡人口扶養約45名老幼）；到了2045年，預計飆升至77，扶養比壓力將比現在增加近1.7倍。

假如您現在60歲，20年後將邁入80歲以上的高齡階段，逐漸成為「老老人」。根據衛福部數據，85歲以上長者失能率將飆升至平均約50%，若以目前台灣社福移工約22.5萬人估算，50萬個家庭將面臨照護缺口，就算您有錢，也請不到人照顧。

在高齡少子女化趨勢難逆下，若無法及早透過擴大引進移工來補充台灣勞動力，不管您是青壯年或是中高齡，真不敢想像20年後將面臨的種種困境；且當年輕人未來將面臨一個人口結構崩塌的台灣，就別再怪他們為何選擇不婚不育了。（高嘉和）

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