盤勢分析》4月飆漲7203點 提防高價小型股回檔

4月台股大漲7203.64點，創史上單月最大漲點、漲幅達22.7%。（資料照，記者田裕華攝）

台股持續上演4萬點攻防戰，但外資賣壓不止，已連4天從台股提款合計1922.03億元，使台股昨天呈現開高殺低，單日高低震盪達921.59點，終場加權指數收在3萬8926.63點，下跌376.87點，收在昨日最低點，但守在月線3萬6644.34點之上，成交金額略放大至1兆749億元。昨收月線，雖然收黑，但4月台股大漲7203.64點，創史上單月最大漲點、漲幅達22.7%。

三大法人昨合計賣超531.67億元，其中外資賣超535.62億元、投信買超11.84億元、自營商賣超7.89億元。外資台指期淨空單昨減少3030口，累積外資台指期淨空單仍逾4.4萬口。

請繼續往下閱讀...

宏遠投顧表示，台積電（2330）領軍台股大漲衝過4萬點，但小型股出現漲多修正，獲利成長、股價基期及本益比低的績優AI電子股仍可逢低擇優投資，但須提防股價異常飆漲且本益比高的小型股股價大跌，預期第二季至第三季台股可能出現修正，下半年再挑戰4萬3000點。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股5月上半月仍以高檔震盪格局為主，若量能無法順利擴增至1.2~1.3兆之上，將成為類股輪流表現，5月中川習會及520前指數應可穩住，但高檔股可適度減碼轉進低檔題材，如IC設計、被動元件或工具機。（記者楊雅民）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法