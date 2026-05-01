今年AI ASIC營收翻倍 聯發科：目標搶15%市占

聯發科執行長蔡力行（左）與聯發科總經理陳冠州（右）。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕AI需求強勁，各大CSP（雲端服務商）持續擴大資本支出，IC設計龍頭聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行昨在法說會大幅上修聯發科今年AI ASIC（客製化晶片）營收預估，從10億美元調高至20億美元，大增一倍之多。蔡力行表示，為美國超大型雲端服務商開發的第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利，將如期進入量產，AI ASIC業務在今年第四季可為公司帶來約20億美元的營收貢獻。

展望明年，蔡力行表示，基於目前已掌握的產能，非常有信心此專案將會擴大到數十億美元的規模，另一個AI加速器ASIC專案目標於明年底前進入量產。

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蔡力行表示，近來AI ASIC市場成長更加強勁，上修2027年AI ASIC整體潛在市場規模（TAM）將高達700億至800億美元，聯發科在未來數年拿下AI ASIC市場10~15%市占率目標不變。

Q2營收持平至季減6%

展望第二季，聯發科預期智慧裝置平台業務的成長，可部分抵銷智慧型手機業務下滑的影響，並預期毛利率維持穩健，第二季營收以美元對台幣匯率1比31.5元計算，將在新台幣1402億元至1492億元之間，比前一季持平至減少6%，年減1~7%，毛利率預估將為46%±1.5%。

全球手機出貨年減15%

2奈米旗艦晶片成回溫關鍵

展望全年，預期美元營收將較去年成長中至高個位數百分比。同時，透過嚴謹的定價策略，目標是將全年毛利率維持在本季毛利率目標區間。

蔡力行指出，今年全球智慧型手機的出貨量將衰退約15%，隨Agentic AI創新技術快速發展，一旦產業供需情況改善，智慧型手機的換機需求也會回到正常軌道，聯發科首款2奈米旗艦智慧型手機晶片將於第三季底問世，具備更強大的運算與AI能力，有望帶動下半年手機業務回溫。

首季EPS 15.17元

聯發科首季淨利243.76億元，季增5.6%，年減17.4%，每股稅後盈餘15.17元。

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