今年撥補勞保1300億 賴：政府當勞工靠山

賴總統表示，今年也將撥補1300億元勞保基金，做所有勞工朋友的靠山。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨在五一勞動節前夕接見全國模範勞工、全國模範移工，感謝廣大勞工成就繁榮發展的台灣。他表示，政府多管齊下推動「尊嚴勞動，友善職場」的目標，「勞工保險條例」已完成修法，將政府撥補責任明文入法，今年也將撥補一三〇〇億元勞保基金，政府會做所有勞工朋友的靠山，讓大家的退休生活更有保障。

政府自二〇二〇年開始撥補勞保，當年為二〇〇億元、二〇二一年為二二〇億元、二〇二二年為三〇〇億元，二〇二三年為四五〇億元加上特別預算一〇〇億元、合計五五〇億元；自二〇二四年起每年都是編列一二〇〇億元加上特別預算一〇〇億元、合計一三〇〇億元，累積七年編列五一七〇億元。

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賴總統表示，「尊嚴勞動，友善職場」是政府的目標，多管齊下要讓每位勞工獲得更大支持。首先，基本工資已連續十年調升，月薪從二〇一六年的二萬八千元調升到二萬九五〇〇元、時薪也來到一九六元，不分國籍一律平等，超過二四七萬名勞工受惠，下次如果再調高，將突破月薪三萬元。

他續指出，第二，「勞工保險條例」已完成修法，除了將「政府撥補」明確入法，也建立定期財務檢討機制，來確保勞保制度能夠長期穩健運作。政府二〇二〇年開始持續撥補勞保基金，今年也將撥補一三〇〇億元；政府要做所有勞工的靠山，讓大家的退休生活更有保障。第三，今年正式實施「彈性育嬰假新制」、「強化企業托育新制」及「擴大生育補助方案」，減輕年輕世代負擔。

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