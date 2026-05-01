穩物價 5月民生、工業氣價續凍

台灣中油昨宣布，配合穩定物價，5月民生、工業用戶天然氣價持續凍漲。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油昨宣布，配合穩定物價，五月民生、工業用戶天然氣價持續凍漲，由中油持續吸收；但對電業用戶反映大部分的氣源成本，五月電業用戶天然氣價格調漲九．三四％，每立方公尺牌價突破二十元，恐增加台電燃料成本壓力，估計每月再多繳三十億元。

中油表示，中東情勢依舊緊張，國際液化天然氣（LNG）現貨市場價格仍處於高檔，進口氣源成本大幅增加；若依據政府核定的天然氣價格公式計算，民生、工業與電業等各類用戶天然氣價格均應調漲。

請繼續往下閱讀...

中油評估產業承受能力，即使近五年多來，工業用戶氣價已累計吸收逾一三八〇億元，仍決定五月工業用戶天然氣價格不調整；另配合政府穩定國內物價政策，五月民生用戶天然氣價格同樣不調整，照顧全台家庭、商業及服務業、工業等用戶。

電業用戶再調漲9.34％ 台電成本月增30億元

對於主要大用戶的電業用戶則合理反映，繼四月大漲四十一．五八％後，五月再調漲九．三四％；台電評估，每月燃料成本會多三十億元，全年將再增加超過二四〇億元，若合計近兩個月氣價調漲，台電「全年」估多負擔一一四〇億元。

台電昨天也公布第一季財報，稅前虧損四十三億元，累虧達三五七一億元，財務雖然較去年同期大幅好轉，但中東戰事推升國際燃料飆漲，仍給台電今年財務帶來極大壓力；尤其中油四、五月連兩個月大漲電業氣價，四月第一波大漲壓力預計將反映在五月底的自結損益數據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法