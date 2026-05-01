夏季夜尖峰估創高 台電4新燃氣入陣

台電昨舉行八十周年慶祝活動，總統賴清德（前排左四）出席見證。 （記者羅沛德攝）

力拚備轉率保7 日尖峰維持逾10％

〔記者林菁樺／台北報導〕時序即將入夏，外界關注台電供電。台電董事長曾文生昨表示，今年夏季夜尖峰負載估計逾三八〇〇萬瓩，可能破歷史新高，而台電將有台中、興達等四部新燃氣機組上線，夜尖峰備轉容量率力拚保七％；另有關核三廠安檢進度，他透露，五月開始原廠將進駐檢測，盼年底前可如期完成初步安檢並掌握整體機組狀況。

台電昨舉行八十周年慶祝活動，總統賴清德、經濟部長龔明鑫等人出席見證。曾文生說，電業面臨「淨零碳排、半導體及AI（人工智慧）發展、通膨及能源價格波動」等三個變局，台電有兩個著力點，持續發展多元能源並推動電力結合都市計畫，雙軌並進因應挑戰；他強調「電力是國力，也是城市競爭力」，台電不變的一大責任就是穩定供電。

請繼續往下閱讀...

夏季用電備受矚目，台電估今年尖峰負載達四二九四萬瓩、夜尖峰負載三八五三萬瓩，已規劃新增再生能源、逾五〇〇萬瓩新機組陸續上線。台電強調，在機組正常情況下，日尖峰備轉容量率可維持十％以上、夜尖峰備轉率可超過七％。

曾文生表示，台電有八座火力電廠，目前有六座施工中，正加速興建，是前所未見紀錄。他說，興達三號機已完成點火、將進入測試，台中二號機也於昨下午點火；台電規劃中火一、二號燃氣機組和興達新二、三號燃氣機組都在今年陸續運轉。

他指出，再生能源去年發電度數逼近四〇〇億度，已是重要供應來源；而核能機組在法律修正後可重新啟動，台電針對各項安檢進行中，也積極進行社會溝通，盼社會信任台電，發電要更多元化，「只要可為國家貢獻電力的方案都成為選項」。

核三安檢 原廠本月進駐

有關台電送出核三廠再運轉計畫，核安會已受理並審查，台電同步進行自我安檢；他說明，日前台電已在屏東召開首場說明會，至於核三原廠相關檢測工作初步會在五月開始，目標於今年底完成第一步檢測與總體狀況掌握，進度部分是「如期進行」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法