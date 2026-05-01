央行放寬第2戶房貸 僅1理事反對

央行放寬第二戶房貸，一名理事明確表示「無法同意」此次鬆綁。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行第一季理監事會議後「微調」第七波信用管制措施，將自然人第二戶購屋貸款成數上限由五成放寬至六成，雖然多數理事認為此舉能兼顧自住換屋需求且風險可控，但會議紀錄顯示，內部並非全數投下贊成票，一名理事明確表示「無法同意」此次鬆綁。

根據會議紀錄，投下反對票的理事為中央研究院院士李怡庭。她指出，民眾若預期房價上漲，將帶動購屋需求增加並進一步推升房價，因此須持續壓抑房價上漲預期心理。她認為，當前房價預期雖稍有降溫，但此時放寬信用管制，恐釋放錯誤訊號，因此無法同意，並建議將政策鬆綁對市場預期的影響納入考量。

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另有理事指出，目前信用管制對第二戶效果有限，真正較有效的是針對「名下有房的第一戶」貸款規範，若此時放寬第二戶限制，恐被市場解讀為央行立場鬆動，建議同步強化名下有房第一戶規範作為配套，以降低市場過度樂觀預期。

儘管有反對聲音，多數理事仍認為本次調整是「穩健妥適」的。另外，也有理事建議應考量進一步拉長期限以減輕換屋族壓力；但有理事引用銀行調查指出，多數借款人在一到十二個月內就能完成售屋，目前的十八個月已綽綽有餘，若再延長恐弱化管制效果。另有理事認為，待售新成屋問題應由市場價格機制消化，不宜透過信用管制調整處理；但也有理事認為，隨新成屋逐步釋出，適度放寬第二戶限制有助房市健康發展。

此外，理事也提醒須關注國際風險。近期中東戰事推升國際油價，可能帶動通膨預期，若民眾因抗通膨心理將資金轉向房市，恐使房市再度升溫，央行須預作準備；而國內物價相對穩定，且經濟成長穩健，支持利率按兵不動。

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