Fed利率連3凍 鮑爾留任理事護獨立性

美國聯準會（Fed）週三例行政策會議後，鮑爾在記者會上表示，將續任理事一段時間，打破數十年來，Fed主席在繼任者就職時就離開Fed的慣例。（彭博）

會後聲明34年來最分歧 凸顯繼任者華許降息路挑戰重重

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三（廿九日）例行政策會議後維持利率不變，但決策官員對會後聲明出現一九九二年十月以來最嚴重分歧，為擔任Fed主席八年、將於五月十五日卸任的鮑爾，畫下一個罕見的爭議性句號。不過，鮑爾強調將續任Fed理事一段時間，以保護該機構免受川普政府的法律攻擊。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在週三會後決定維持利率在三．五％至三．七五％區間不變，這也是Fed連續第三次維持利率不變。會後聲明指出，「通膨仍然偏高，部分原因是近來全球能源價格上漲」，與三月會後聲明指通膨僅「略高」的說法有所改變，卻未修改暗示下一步利率更可能下調而非上調的措辭。

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這個會後聲明遭到十二名決策委員中四人的反對，為一九九二年十月政策會議以來反對票最多的一次。這些分歧凸顯出，在Fed因應能源危機帶來的通膨風險之際，鮑爾的繼任者華許（Kevin Warsh）可能面臨的嚴峻挑戰。

反對會後聲明的包括克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈馬克、明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里和達拉斯聯邦準備銀行總裁羅根，三人雖然支持將利率維持在三．五％至三．七五％區間不變，但反對在聲明中納入「寬鬆傾向」（easing bias）。投下反對票的第四名決策官員是Fed理事米蘭，他的立場剛好相反，主張要降息一碼（〇．二五個百分點）。

此外，鮑爾在會後記者會上表示，在卸任Fed主席後，將續任理事一段時間，打破數十年來，Fed主席在繼任者就職時就離開Fed的慣例。鮑爾指出：「我真正擔心的是針對Fed的一系列法律攻擊，這些攻擊威脅到我們在不考慮政治因素的前提下實施貨幣政策的能力。」

強調不會干預華許領導

上週美國司法部官員暫停了針對鮑爾監督Fed大樓翻修工程的刑事調查。鮑爾表示，他對此感到鼓舞，但重申在調查完全結束前不會離開Fed，並強調作為理事將保持低調，不會干預華許對Fed的領導。

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