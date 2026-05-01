出口帶動 首季GDP成長13.69% 近39年新高 遠高於中國5％、新加坡4.6％、南韓3.6％

主計總處昨公布第一季經濟成長率概估13.69%，創近39年單季最高，主因AI需求強勁，帶動相關產品出口。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布第一季經濟成長率概估十三．六九％、較二月預測增加二．二三個百分點，創近三十九年單季最高，且遠高於中國的五％、新加坡四．六％、南韓三．六％。主計總處專門委員江心怡表示，第一季GDP（國內生產毛額）大幅上修，主因出口強勁帶動國內生產及投資，民間消費也很好；至於中東戰火的影響，從三月數據來看並不明顯。

AI需求火燙 相關產品出口強勁

主計總處指出，AI應用快速擴張，大幅提升算力需求，帶動AI基礎設施相關產品出口，第一季商品出口年增五十一．一％，較預測高出一四八億美元，三角貿易表現亦佳；併計商品及服務，概估第一季輸出實質成長三十五．二五％、上修九．八七個百分點；輸入成長二十七．〇七％、上修十二．四九個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻九．六二個百分點。

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股市創高推升財富 民間消費佳

投資方面，我國為高階AI晶片、伺服器及零組件主要製造基地，隨AI需求強勁，國內廠商加速擴增產能、持續投入研發，概估第一季資本形成（含政府、公營與民間固定投資及存貨變動）實質成長五．二％、上修四．八六個百分點，對經濟成長貢獻一．三八個百分點。

至於民間消費，江心怡表示，政府普發現金效益延續、股市創高推升財富效果，加上業者促銷激勵相關消費增長，跨境旅遊熱潮延續帶動國人國外消費；概估第一季民間消費實質成長四．八九％、上修二．〇二個百分點，增幅為近十季新高。

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