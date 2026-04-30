書劍集》高度不確定下的確定結果

美、以對伊之戰局勢不明，Fed最新FOMC會議結果估將會維持政策利率不變，幾乎就是各方的共識。（路透）

◎歐陽書劍

美、以對伊之戰局勢不明，美國聯準會（Fed）主席鮑爾如何下台眾說紛紜，可是Fed在台灣時間今日凌晨公布的公開市場委員會（FOMC）會議結果，將會維持政策利率不變，幾乎就是各方的共識。外在情勢的短期波動雖然激烈，卻尚未改變經濟的長期走勢。

荷姆茲海峽情勢撲朔迷離，油價即使不再創近期新高，但一直在高點徘徊。美國能源資訊管理局（EIA）在美、以對伊空襲後的短期能源展望報告中，已連續2個月調高2026年油價預測，估計布蘭特原油今年的平均每桶價格從58美元增至96美元，增幅高達65.5%；即使油源豐富，EIA估計2026年美國零售汽油的每加侖平均價格，也從2.91美元，上升至3.70美元，增加27%以上。

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油價的激烈上漲也反映在一般物價上，美國2026年3月消費者物價指數（CPI）年增率回升至3.3%，是2024年5月以來的最高，而能源商品較前一年大漲19.4%，就是美國3月通膨率回升的主因，也使接下來幾個月的物價年增率欲低不易。

維持物價穩定是各國央行執行貨幣政策的首要任務，聯準會也不例外，FOMC的委員們希望能夠使物價平穩，同時促成最大就業。在通膨壓力再臨之際，聯準會會按兵不動，「局勢不明」也是重要原因；物價由油價推動，油價因戰爭而漲，戰爭卻非聯準會所能掌控，未來的發展與結果也難預測。

當外在變數連預測都不可能時，聯準會就像駕駛著一艘導航設備失靈的遊艇，在不知位置的海上漂流，主動地往任何一方駛去，都可能離目的地更遠。在資訊不清時做錯決策，有時候甚至比不做還可怕。可是中央銀行的貨幣政策本就是為了因應未來的經濟狀況而來，中央銀行家們習慣在迷霧中找出方向，會暫時維持政策利率不變，除了不確定性太大，當然還有經濟基本面的支撐，美國經濟與就業狀況都不是太差，且金融市場穩定，股市強勢，尚沒有急迫到需要動到利率。

貨幣政策的「不變」，顯示的是對未來外在情勢可能變化的審慎保留，而非確定性的判斷。觀望，也是一種態度的呈現。

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