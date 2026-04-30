財經青紅燈》租屋黑市逐漸透明

2024年全國公益出租人所得稅減免戶數近44.1萬戶。（記者徐義平攝）

租屋市場過去因不透明、向房東傾斜，甚至部分租金收入長期未依規報稅及繳稅，被視為租屋黑市，但隨著「租賃專法」上路，包租代管、300億擴大租金補貼等多項政策推出，原本長期租金所得未報稅情況逐步改善，稅捐單位也進一步掌握出租事實。

尤其「公益出租人」這一招更讓房東直接浮出水面，只要房東讓租客申請租金補貼，當租客租金補貼資格核准後，國稅局與地方政府就會直接認定房東為公益出租人，提供房屋稅、地價稅以及租金所得稅等3稅優惠減免；簡單來說，就是房東的租金收入間接被掌握。

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根據內政部最新發布租金統計資訊，依據是來自300億中央擴大租金補貼計畫中有效租賃契約，截至114年9月30日，有效租賃契約71.7萬筆，若1筆租約背後代表1名房東，超過70萬名房東已浮出水面。

根據行政院主計處2020年人口及住宅普查初步統計，全國住宅所有權租屋戶數約87.6萬戶，也就是有87.6萬戶住宅出租；對照公益出租人政策上路以來各年度租金所得稅減徵戶數，2017年僅近4.76萬戶，2024年則超過44萬戶，8年來報稅房東增加近40萬戶，暴增超過8倍。

公益出租人雖然房屋稅、地價稅可比照自住稅率，租金收入每月有1.5萬元的免稅額，但未來若要出售，則不適用房地合一稅的自住優惠，無法享有免稅額400萬元以及10%優惠稅率。

房地合一稅自住優惠的3大認定，第1項就是持有期間要有居住事實並連續住滿6年；第2項是交易前6年內，不能有出租、營業或執行業務使用；第3是未曾適用自住房地租稅優惠規定。仔細看上述3點要求，公益出租人至少就不符合前2項規定。（徐義平）

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