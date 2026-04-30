盤勢分析》乖離過大 留意行情劇烈波動

傳出OpenAI新用戶與營收未達標消息，拖累台股昨日開低走低，終場加權指數下跌218.23點、收在3萬9303.5點，成交量約9152.73億元。（示意圖，中央社資料照）

傳出OpenAI新用戶與營收未達標消息，拖累台股昨日開低走低，權值王台積電（2330）最低來到2165元，拖累指數一度失守3萬9千點大關，所幸金融股大漲，終場加權指數下跌218.23點、收在3萬9303.5點，成交量約9152.73億元。

觀察3大法人動向，昨日外資賣超481.47億元，呈現連3賣，累計3個交易日賣超達1386.4億元；投信昨日買超22.32億元、自營商賣超15.99億元，3大法人合計賣超475.13億元；外資台指期淨空單昨增加1205口，累積外資台指期淨空單逾4.7萬口。

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玉山科技島基金經理人王偉哲指出，雖然近日4萬點得而復失，然目前技術面仍維持強勢，內資ETF買盤持續發燒，加上相關國內外科技股財報展望樂觀，有利指數震盪盤堅；惟外資期貨空單持續增加，加上正乖離過大，仍須留意行情劇烈波動。

元大投顧也認為，近日下跌家數明顯多於上漲家數，騰落指標逆向下滑，漲勢集中電子權值股，增添盤勢拉大出小虛胖疑慮，且月線正乖離又見10%差距，歷史經驗容易引發獲利賣壓，建議投資人逢高適度獲利落袋，後續利用類股輪動與高低位階來回操作。（記者張慧雯）

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