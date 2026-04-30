獲利速報》台達電Q1獲利創新高 EPS 7.91元

台光電董事長童定宇。（資料照，記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今將舉辦法說會，昨先公告首季稅後淨利、每股稅後盈餘皆創下單季新高，並同步拍板桃園一廠重建、新建觀音廠等重大計畫，2項工程合計投入121億元，顯示持續加碼台灣產能布局。

台達電第1季淨利205.55億元，季增18.64%、年增71.4%，每股稅後盈餘7.91元。

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台達電指出，董事會決議通過興建觀音廠，暫估工程總價款約103億元，主要因應未來業務發展所需，其他相關事宜待確定後另行公告；同時也拍板重建桃園一廠，暫估工程總價款約18億元，同樣為因應未來業務發展需求。

台光電首季EPS14.9元 連5季賺逾1個股本

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）受惠AI高階材料強勁需求，產能滿載，首季合併營收創單季新高，昨公告首季稅後淨利53.4億元，同創單季新高，季增42.8%、年增54%。每股稅後盈餘14.9元，連續5季每季賺逾1個股本，展現強勁獲利實力。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年仍將延續「全產全銷」的態勢。

台光電指出，去年已完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充，公司已啟動未來2年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計明年底總產能將達945萬張。

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