AI驅動3大引擎 台灣大拚5年內營收翻倍

台灣大哥大3大引擎加速成長，總經理林之晨（左1）昨表示，預估2030年營收規模會達新台幣3500億至4000億元；並擴大投資，包括AIDC布局、重啟境外海纜投資。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大（3045）總經理林之晨指出，AI加速重塑產業格局，台灣大將持續運用Telco（電信本業）、Telco+（企業事業）、Telco+Tech（科技電信事業）3大引擎開啟未來黃金10年，預期2030年的營收可達3500-4000億元。台灣大今年財測預估營收成長5%-7%，以去年營收1987.6億元計算，今年營收目標2087-2126億元，也就是到2030年、5年內營收要翻倍。

估2030年營收3500-4000億

林之晨說，3大引擎並串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等5大轉投資艦隊，擴大垂直領域的市場覆蓋與協同效應，同時藉由台灣大虛擬資產交易所TWEX、電信金融及品牌電商等主力發展中的新科技事業，將用戶、通路與數據能力轉化為可規模化的新營收來源，為台灣大迎向下一個黃金10年，打造更強勁的成長動能。

請繼續往下閱讀...

林之晨指出，在企業、科技電信引擎成長力道較強下，今年營運將較去年成長，預期到2030年，電信、企業、科技電信占營收比重為1：1：2。

他指出，因應AI時代，台灣大也將擴大投資，看好算力產生的數據需求大增下，將會擴大布局AIDC（AI資料中心）、跨國海纜投資。

林之晨說，台灣大去年與美商Vantage合作，在桃園龜山合作新AIDC中心，預計今年第4季客戶會進駐完畢，未來12到18個月，會將固網的骨幹換成全光網路，目前也在全台各地評估建置新的AIDC案場，且因跨境數據傳輸量急遽攀升，也將加大對國際海纜的布局，包括積極參與國際海纜聯盟，以確保在未來AI時代的高速數據傳輸需求下，擁有更穩定的跨境通訊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法