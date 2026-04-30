聯電Q2出貨季增7-9% 產能利用率續增

聯電昨召開法說會，展望第2季受惠通訊領域需求明顯回溫，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長，晶圓出貨量預估將季增7-9%，毛利率持穩在約30%，產能利用率將提高至80%之上。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，展望第2季，聯電指出，受惠通訊領域需求明顯回溫，電腦、消費性電子與工業市場的穩健需求，預期8吋與12吋晶圓出貨量皆將顯著成長，晶圓出貨量預估將季增7-9%，以美元計平均售價（ASP）將微增1-3%，毛利率持穩在約30%，產能利用率將提高至80%之上。

產品平均售價升3% 毛利率30%

聯電指出，公司整體產能利用率回升，尤其22奈米邏輯及特殊製程需求持續升溫，22奈米銷售占第1季整體營收達14%，再創歷史新高，到今年底，預期將有超過50家客戶完成22奈米平台設計定案（tape-outs），應用涵蓋顯示器驅動晶片、網通晶片與微控制器等多元領域，因需求強勁，預期此製程產品組合優化與平均售價對提升營運將迎來顯著貢獻。

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22奈米動能強 下半年啟動漲價

對於法人關切能源、材料等成本不斷上漲，是否會侵蝕聯電獲利，聯電表示，公司將於今年下半年開始實施價格調整，正向客戶洽談中，以確保聯電長期投資與穩定生產能力；預估下半年產能利用率提高、價格調整將可抵銷成本上漲，但不包括新加坡廠新增折舊。對於被問及是否跨足快閃記憶體代工，聯電回應，公司追求長期可持續的商業機會，不會追求短期利益或投機取巧。

聯電也表示，將持續投入下世代技術研發，與英特爾共同開發的12奈米製程平台，不僅確保客戶在22奈米以後的技術延續性，也提供美國在地製造選項。

Q1營收610億 EPS1.29元創10季新高

聯電第1季合併營收610.4億元，季減1.2%、年增5.5%；毛利率29.2%，營業利益112.76億元，季減7.8%、年增15.2%，業外挹注53.67億元，帶動稅後淨利為161.7億元，季增60.8%、年增達107.9%，每股稅後盈餘為1.29元，為近10季以來新高，追平2023年第3季。

聯電昨也宣布實施庫藏股，實施期間自今日起至6月29日，買回價格區間為52.5至109.5元，預計買回5萬張。

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