再卡中國脖子 美禁晶片設備賣華虹

美國商務部近日命令數家晶片設備公司，暫停對中國第二大晶片製造商華虹半導體出口部分設備。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，美國商務部近日命令數家晶片設備公司，暫停對中國第二大晶片製造商華虹半導體出口部分設備，這是美國減緩中國開發先進晶片的最新行動。

美國商務部上週致函數家晶片設備公司，告知已對出口至華虹工廠的設備和其他原料實施新限制；美國官員認為，這些工廠可能製造中國最先進的晶片。知情人士透露，美國頂尖晶片設備製造商科林研發（Lam Research）、應用材料和科磊（KLA）據信都已收到商務部信函，他們在中國都有龐大業務。

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《路透》三月時報導，華虹已開發出可生產人工智慧（AI）先進晶片製造技術，這是北京當局力拚科技自主的重要里程碑。華虹旗下的晶圓代工廠商華力微電子準備在其上海工廠生產七奈米製程晶片。中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）是目前唯一能生產七奈米晶片的半導體公司。

美國商務部發出信函，目的也是避免上述美企將晶片設備出貨給華力微電子。《路透》披露這個消息後，週二科林研發股價下跌三．二％，應用材料股價下跌五．九％，科磊股價下跌四．八％。

近年來，美國商務部為了維護美國在AI和其他先進晶片的技術領先地位，多次以國家安全為由，持續限制美企供貨給中國先進晶片製造工廠。該部最近發出的通知信函延續既有政策，但可能在美國總統川普五月中旬會晤中國國家主席習近平之前，加劇美中緊張局勢。

知情人士透露，美國晶片設備公司和其他供應商可能因此損失數十億美元營收，尤其是供貨給正在興建廠房或正在更新設備以生產更先進晶片的中國業者。

美國「外交關係協會」（CFR）中國和新興技術高級研究員麥奎爾（Chris McGuire）表示：「這是川普政府遲來且受歡迎的第一步，但若要產生任何效果，必須逮住美國晶片設備製造商的所有出貨，包括海外子公司的出貨。」

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