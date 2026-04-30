接連超車英加 台股市值全球第6

台股市值已超越加拿大，成為全球第6大。（資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》彙編的數據顯示，台灣股市市值已超越加拿大，成為全球第六大，僅次於美國、中國、日本、香港和印度，主要因為人工智慧（AI）概念股需求強勁，以及台積電市值大爆發所致。

台股本月十七日才超越英國，成為全球第七大市場；日前又擠下加拿大，成為全球市值第六大股市。

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今年以來台股市值已激增逾三十五％達四．四七兆美元，加拿大股市市值僅增加約五％至四．四四兆美元。台積電占台股大盤市值約四十五％，今年以來市值膨脹至逾一．八兆美元。

台灣擠下加拿大成為全球市值第六大股市，凸顯指數的構成如何影響各國股市表現。台灣為以科技產業為主的市場，因為全球對半導體和AI的熱潮而受益；加拿大則以天然資源和金融業為主，由於大宗商品價格波動大且經濟成長緩慢，股市表現相對平淡。

無獨有偶，拜記憶體晶片大廠三星電子和SK海力士股價大漲之賜，南韓日前也擠下英國，成為全球市值第八大股市。

今年以來南韓股市市值激增逾四十五％達四．〇四兆美元，英國股市市值僅增加約三％至三．九九兆美元。而在二〇二四年底時，英國股市市值還是南韓的近一倍。南韓股市之所以勁揚，主要因為三星電子和SK海力士占南韓Kospi 指數市值逾四十％，加上南韓總統李在明推動的親商政策和公司治理改革。

摩根大通資產管理公司新興市場與亞太投資專家Francesco Chan表示，韓股和台股快速崛起反映全球股市的結構性再平衡，主因台韓在AI硬體占主導地位，而非戰術性的資產配置。台韓作為AI供應鏈的支柱，藉高階晶圓代工和記憶體的超級循環優勢，持續吸引結構性資本流入。

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