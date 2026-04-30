陳時中建議 證交稅一半挹注健保

行政院政委陳時中昨建議，將現行千分之三稅率的證券交易稅提撥一半挹注健保。（資料照）

不增加投資人負擔 可保健保20年財務平衡

〔記者陳鈺馥、林志怡、鄭琪芳／台北報導〕全民健保實施三十一年，財務面臨嚴峻挑戰。行政院政委陳時中昨在「二〇二六年台歐健康論壇」建議，將現行千分之三稅率的證券交易稅提撥一半挹注健保，可以不增加投資人現有負擔，同時確保未來二十年健保財務平衡。

陳時中說，台灣全民健保制度「世界第一」是值得自豪的成就，但是財務相當不健全，健保收支長期存在一至二％缺口，導致每隔數年便會浮現財務危機，改革勢在必行。

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他表示，衛福部非常清楚健保費用收入的資本利得占比過低，曾提出補充保費制度調整的討論，無法達成社會共識而作罷。他建議在不影響投資人現有負擔前提下，仿效菸品健康福利捐的模式，將現行千分之三稅率的證券交易稅提撥一部分挹注健保，就能落實量能付費、全民負擔的健保精神。

衛福部長石崇良指出，健保財務約七十五至八十％來自一般保費，補充保費占比約九％，雖然去年補充保費收入較高，也僅不到八〇〇億元，其中一〇〇多億為股利股息。

石崇良認為，證交稅也是資本利得帶來的政府收入來源之一，且去年政府證交稅收入就高達二九〇〇多億元，若能有五十％挹注到健保，衛福部當然舉雙手贊成，「這筆收入將遠高於每年的補充保費收入，我們樂見其成。」

財主官員︰財政紀律法有限制

但財主官員表示，「財政紀律法」修法後，第七條規定「各級政府及立法機關制（訂）定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用」，因此稅收已不能再專款專用，相關建議有適法性問題。政院人士也指出，這是陳時中政委的初步想法，並非行政院拍板的政策。

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