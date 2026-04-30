OPEC鬧家變》阿聯退出 奈及利亞恐跟進

阿拉伯聯合大公國宣布，五月一日將退出石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國盟邦（OPEC+）。（路透資料照）

將擺脫產量配額限制 OPEC＋控制全球原油產能估從50％降至45％

〔編譯魏國金／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國宣布，五月一日將退出石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國盟邦（OPEC+），此舉勢必削弱相關組織對原油市場的影響力；不過消息來源與分析師認為，其他成員國應不致使OPEC+崩解，將繼續協調原油供應政策。

OPEC由十二個成員國組成，阿聯是其中第四大產油國，在加入該組織近六十年後，二十八日宣布退出，此舉將使阿布達比擺脫OPEC及其盟邦為平衡市場供需而設定的產油目標。

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路透報導，五名OPEC+消息來源說，阿聯的退出令人震驚，並將使OPEC+透過調整供應，以平衡市場的努力變得複雜；去年OPEC+控制全球約五十％的原油生產，失去阿聯將使該權力降至四十五％。

阿聯將成為退出OPEC的最大產油國，嚴重衝擊該組織與實際領導國沙烏地阿拉伯。在二月底伊朗戰爭爆發前，阿聯日產三四〇萬桶原油，約占全球供應三％。該戰爭迫使阿聯及其他波灣產油國減產並關閉部份產能。

退出OPEC將使阿聯加入美國、巴西等獨立產油國行列，自由生產石油。如果荷姆茲海峽的航運恢復戰前水準，阿聯產能可達每日五百萬桶原油。

阿聯與沙國一直存在產量配額的緊張關係，阿聯向來要求提高其配額。此外，在蘇丹、索馬利亞與葉門的衝突問題上，阿聯與沙國的關係日益惡化，同時與美國及以色列關係日益密切。

位於華府的阿拉伯海灣國家研究所高級常駐迪萬說，「這是阿聯的獨立宣言，他們不再覺得必須受制於那些不符合自身利益的機構」。

OPEC+成員身份賦予相關國家有較大的外交與國際影響力，這也是為何伊朗在與波灣國家衝突最劇烈之際，仍留在OPEC。OPEC前官員萊昂說，阿聯的退出標誌著OPEC的巨大轉變，長遠而言，將結構性削弱OPEC權力，但目前不太可能解體。

國際油價續走高

俄羅斯已表態留在OPEC+，哈薩克與伊拉克表示不考慮退出OPEC；分析師推測，奈及利亞情況與阿聯類似，可能跟進退群。布蘭特原油價格昨每桶上漲至一一四．三七美元，西德州中級原油每桶一〇三．一八美元。

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