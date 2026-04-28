台積電洩密案宣判 TEL強調已與客戶達成強化保護共識、營運無虞

因涉台積電二奈米洩密案遭判罰1.5億元，台灣東京威力聲明，公司以極為嚴肅的態度看待判決，並將強化資訊管理體制等相關措施。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電二奈米洩密案，智慧財產及商業法院昨日宣判，日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）台灣子公司東京威力科創因涉及違反「國家安全法」，被判罰金一．五億台幣，緩刑三年，全案可上訴。TEL聲明，公司以極為嚴肅的態度看待判決，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施；該公司並強調，此次調查及判決結果，純屬個人行為，公司及台灣子公司並無存在組織性介入，相關機密資訊也沒有出現外流情事，且將法務爭議轉化為強化保護與共享的原則。

無機密情報外流、無組織性介入、強化資安

根據判決，除台灣東京威力科創前員工陳力銘等涉案人員被依違反國家安全法等判處徒刑外，台灣東京威力科創遭判罰金一．五億元，包括向客戶台積電支付一億元、並向公庫支付五千萬元，緩刑三年。對此，TEL發表聲明指出，對於判決指出台灣子公司未能充分履行對該前員工的監督義務，公司以極為嚴肅的態度看待，並將進一步強化全集團的資訊管理體制等相關措施。TEL並強調，並不存在組織性介入或相關機密資訊外流情事。

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TEL表示，公司將遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為。公司已與該客戶協商，雙方同意強化營業秘密及機密資訊保護與共享的原則。此事件對公司營運並無影響。TEL也強調，未來全體員工將齊心協力，持續提升企業價值，以回應所有利害關係人的期待。

台積電：營業秘密獲保護 續強化內控

台積電則回應，對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，台積電始終秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。台積電相信，此次結果使得公司珍貴的營業秘密與技術得到充分保護，公司也將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，以確保公司競爭優勢及營運穩定，從而保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益。

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