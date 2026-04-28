吃裡扒外 東京威力爆主管暗助中國對手

東京威力爆中國主管吃裡扒外，暗助中國競爭對手。（彭博檔案照）

上海分公司總裁涉與家人投資中國競爭對手 遭撤職終止合約

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL）傳出已與中國分公司高級主管陳捷（Jay Chen）終止合約，原因是該公司經過內部調查後發現，陳捷和其家人涉及投資中國競爭對手。

原僅負責維修機台 變採用TEL技術開發設備

報導說，曾擔任TEL上海分公司總裁、營運長的陳捷，透過家族投資與多家中國新創公司往來，其中一家公司原本負責維修TEL的機台，後來卻自己開發晶片製造設備，所採用的是TEL占全球主導地位的技術。

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TEL表示，該公司在二〇二四年秋季發現陳捷家族的投資，隨後在去年二月撤換陳捷的職務，但仍留他擔任顧問，直到去年九月合約期滿為止。

企業登記文件顯示，陳捷妻子大鳥貴子持股的一家合夥事業，是蘇州芯慧半導體公司創始股東，後者最初為TEL在中國設備提供工程服務，之後開始開發塗佈顯影等晶片製造設備，該技術TEL在全球握有主導地位。

監管申報資料顯示，芯慧在二〇二二年開發一款原型的塗佈顯影設備，並進行內部測試，聲稱可與市售主流設備相容和易於整合；芯慧同時也購買二手塗佈顯影設備，重新升級改造然後在中國銷售。

此外，陳捷也是盛虹曄半導體設備（上海）公司共同創辦人，該公司開發的設備領域，正是TEL擁有顯著市占率的設備。盛虹曄最大股東為BMJ Holdings，其登記的股東也是大鳥貴子；陳捷本人另透過一家總部位於上海的合夥企業，間接持有盛虹曄的股份。

東京大學經濟安全研究室主任井形彬表示，這個問題凸顯具備戰略意義的科技領域，正受到更廣泛的經濟安全、公司治理和內部人風險等挑戰，那些希望長期生存和成長的公司，須認真看待經濟安全的風險。

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