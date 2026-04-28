經長︰台灣3優勢 拚矽島邁向量子島

經濟部昨宣布正式成立「量子產業技術推動辦公室（QITPO）」，目標實踐量子台灣的願景。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨成立「量子產業技術推動辦公室（QITPO）」，目標爭取國際大廠設研發據點，實踐「量子台灣」的願景。經濟部長龔明鑫指出，在AI（人工智慧）浪潮席捲全球之後，量子科技已成為下一個足以顛覆世界的科技革命，而台灣切入量子市場具備三大優勢，分別是技術、製造以及系統整合。

他表示，技術面部分，量子電腦須在接近絕對零度的極低溫環境運作，而台灣在低溫與常溫間的「連接器」技術是全球最強，控制晶片與元件更執全球牛耳；其次是製造面，台灣在半導體製程與先進封裝上具深厚經驗，從晶圓代工到異質整合具世界級水準，也是量子位元製造的關鍵；三是系統整合面，台廠擅長將不同技術及廠商的元件整合成可實際運作的系統，這正是量子電腦走向實用化最需要的關鍵能力。

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龔明鑫指出，經濟部在量子技術與產業布局上已有具體成果，包括開發出能承受攝氏零下二六九度的低溫控制晶片，更促成與美國SEEQC公司開發量子晶片、與美國Rigetti Computing公司合作開發低溫模組。為進一步助攻企業切入量子市場，經濟部成立量子產業技術推動辦公室，並串聯工研院研發量能與民間產業實力，打造具備國際競爭力的量子產業生態系。

經濟部強調，量子產業辦公室不僅是單位的設立，更象徵政府推動台灣由「矽島」進化為「量子島」的堅定承諾，目標要讓廠商在量子發展初期就具備拓展全球供應鏈的實力，實踐量子台灣的願景。

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