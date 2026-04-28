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外資看好欣興、南電 晉升千金俱樂部

2026/04/28 05:30

亞系外資出具最新報告，首度將欣興目標價上修至千元俱樂部。（記者卓怡君攝）亞系外資出具最新報告，首度將欣興目標價上修至千元俱樂部。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ABF載板因AI伺服器需求暢旺，多家外資陸續上修台灣載板三雄目標價，亞系外資出具最新報告更首度將欣興（3037）、南電（8046）目標價上修至千元俱樂部，創目前外資最高目標價。亞系外資指出，下半年ABF載板進入供不應求的熱況，今年缺口約8%，明、後年缺口恐擴大至27%、35%，上修台灣載板三雄目標價，南電從480元上修至1050元、欣興從605元上修至1060元、景碩從300元上修至643元。

亞系外資指出，ABF載板供應緊縮將重塑產業結構，載板應用在PC的比重將從2020年的61%到2028年降至10%，反觀AI晶片與CPU的比重將從23%提高至85%，因應ABF載板供應吃緊，近來客戶已開始洽談簽訂長約（LTA），台灣載板三雄有望受惠載板產業的上升循環，其中欣興因手中握有多項大單，市占率領先，可望受惠最大。

美系外資分析，欣興陸續調漲ABF載板報價，客戶為了搶產能，積極與欣興簽下LTA，多數為期5年，部分為3年或7年，預付款今年就會入帳，做為擴充ABF載板資金來源，估計欣興到今年年底ABF載板產能有望較去年底提升40%。

美系外資指出，ABF載板進入漲價循環，有助載板廠獲利大幅跳增，且因客戶預先下單，產線全面滿載，隨著AI新品在年中進入量產，下半年需求較上半年再增40%~50%，供應吃緊，ABF載板報價有望續漲。

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