台積電最高觸及2330元 台股4萬點驚鴻一瞥

台股昨盤中最高衝上4萬0194點、再創歷史新高。但投顧喊話，宜拉回布局，避免追高。（記者王孟倫攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受金管會新規加持，週一台股上演「拉積盤」，權值王台積電（2330）股價一度強彈逾5%，來到跟股票代碼一樣的價格2330元，再創新高，帶動台股數度站上4萬點大關，最高觸及4萬194.92點，同創歷史新高，終場上漲684.23點、以3萬9616.63點作收，4萬點未能站穩，成交量近1.25兆元；中小型股為主的櫃買市場跌幅約1.18%，力守10日均線。

觀察三大法人動向，外資昨賣超511.96億元、投信買超135.18億元、自營商賣超105.43億元，合計賣超482.21億元；外資台指期淨空單昨增3590口，累積外資台指期淨空單約4.42萬口。

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放寬單一持股上限 投信補庫存台積電

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，由於金管會放寬台股基金與主動式ETF單一持股上限，由10%提高至25%，預期投信針對晶圓龍頭大廠將出現一波補庫存行情，推估潛在增量資金可達2000億元，在資金回流與大型權值股走強的支撐下，指數表現可望持續維持相對強勢。

野村臺灣新科技50ETF（00935）經理人林怡君表示，近期美國科技巨頭持續上修AI資本支出規模，雲端服務供應商加速擴建資料中心，而台灣AI供應鏈在先進製程、記憶體、光通訊、電源管理與高階封裝等環節受惠，訂單能見度仍維持高檔。

元大投顧分析，從技術面觀察，加權指數的月線與季線乖離率分別超過11%與16%，現階段大盤融資餘額已超過4400億元，伴隨近期美伊戰局詭譎多變，消息面紛擾恐使台股波動加劇。

10日均線至4萬1千點 估本週指數高檔震盪

元大投顧也提醒，週一盤面呈現「拉大出小」、下跌家數遠大於上漲家數，騰落指標（ADL）走降，買盤過度傾斜權值股，壓抑中小型股表現空間，預估本週指數將在10日均線之上、4萬1千點之下高檔震盪。

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