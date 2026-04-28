台積內鬼洩密案 陳力銘判刑10年 東京威力須賠1億元、付台灣公庫5千萬元

台積電離職工程師陳力銘轉至東京威力任職後，涉嫌勾結台積電工程師竊取機密，智慧財產及商業法院合議庭昨判判刑10年。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕台積電離職工程師陳力銘轉至東京威力科創公司任職後，涉嫌勾結台積電工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑，竊取台積電二奈米及更先進的「十四埃米」製程等機密，東京威力高階主管盧怡尹則曾刪除陳力銘翻拍台積電的營業秘密圖檔；智慧財產及商業法院合議庭昨斥責陳力銘所為危及產業國際競爭力與國家經濟安全，依違反國家安全法及營業秘密法共五罪合併判刑十年。

工程師陳韋傑不認罪 判刑6年

吳秉駿違反國安法及營業秘密法共兩罪判刑三年、戈一平犯國安法判刑兩年，兩人認罪獲台積電原諒獲輕判；陳韋傑犯國安法，因否認犯行且未獲原諒，判刑六年；盧怡尹因湮滅證據罪判刑十月，緩刑三年，並向公庫支付一百萬元及接受法治教育六場次；東京威力犯國安法及營業秘密法共五罪，因承認犯罪與台積電和解等，判處罰金一．五億元，緩刑三年，條件是支付台積電一億元、公庫五千萬元。

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東京威力犯5罪和解 緩刑3年

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入二奈米製程，以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，該公司行銷及產品經理陳力銘，為了改善機台良率、希望通過測試等原因，二〇二三年八月找上前同事吳秉駿、戈一平幫忙，約在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，並說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，持手機翻拍「Security B或C」等級製程或實驗結果等機密；甚至在二〇二四年底測試沒過關而「掉單」後，仍為爭取最先進製程供應機會而持續犯行至去年五月止。陳力銘也透過陳韋傑借用不知情同事帳號密碼登入台積電資料庫，偷拍「十四埃米」製程。

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