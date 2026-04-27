〈財經週報-投資觀點〉從OpenClaw到NemoClaw：AI Agent實戰化下的供應鏈新版圖

隨著 NVIDIA NemoClaw 的推出，AI 的價值鏈正式從雲端運算延伸至企業端的實體執行。這場轉型的核心在於：低延遲、高穩定與垂直整合。（路透）

■陳昭維

從實驗室到企業端：AI Agent的「標竿轉場」啟動

如果說OpenClaw的走紅代表了全球開發者對AI自主執行（Agentic Workflow）的集體渴望，那麼輝達 NemoClaw 的推出，則象徵著這項技術正式進入「企業級應用」的深水區。這不只是一場軟體架構的演進，更是AI產業鏈從「生成內容」邁向「執行任務」的關鍵轉折。對於資本市場而言，這意味著價值重心正從單一 AI伺服器組裝，轉向更具門檻的「系統參與度」與邊緣執行能。

核心價值拆解：誰能接住「執行力」紅利？

相較於過往大模型（LLM）對算力的單純追求，AI Agent更強調低延遲的反應能力與高度的系統穩定性。這場「執行力革命」將帶動以下三大關鍵族群的評價重構：

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一、ASIC 與客製化晶片服務：定義「專用代理」的邊界

企業級 Agent（如 NemoClaw）為了確保資訊安全與運算效率，將帶動大量「特定用途」的晶片需求。這讓具備ASIC（特殊應用積體電路） 設計能力與 IP（矽智財） 授權的廠商，從單純的供應商轉變為具備「設計參與權」的策略夥伴。

二、工業電腦（IPC) ）與邊緣運算平台：代理人的落地場域

當 AI Agent走出資料中心，進入金融、醫療或智慧工廠進行即時決策時，對於硬體穩定度與垂直整合的要求將大幅提升 。這對深耕 IPC（工業電腦） 領域、具備模組化設計能力的台廠而言，是從「硬體製造」轉向「系統平台提供者」的升級契機 。

三、高階傳輸與穩定性組件：系統運行的「神經網路」

AI Agent 頻繁的決策切換，對訊號完整度與熱管理提出了嚴苛考驗。這將推升高多層PCB板材 的滲透率，並讓掌握高階散熱解決方案與精密電源管理模組的廠商，因技術驗證門檻提升而獲得更高的溢價空間 。

關鍵角色浮現：觀察指標的重新定義

當AI Agent逐步走入實戰，市場評價方式正從「題材想像」轉向「能力驗證」。投資人在評估相關供應鏈時，應聚焦於以下具體的評估維度：

一、系統整合力與平台化思維：廠商是否能提供完整的解決方案（如伺服器、散熱、電源一體化），而非僅是零組件代工 。

二、技術滲透率與驗證實績：是否已切入國際一線系統廠（如 NVIDIA 或雲端服務商）的早期開發鏈，並具備可衡量的產線或服務落地記錄。

三、垂直領域的彈性（Flexibility）：能否針對不同產業需求（如金融 與工業）快速調整模組化設計，這將決定其在下一輪價值鏈中的話語權。

從算力競賽走向執行革命，評價方式正重新定價

AI Agent的工業化轉型，標誌著台廠正從「組裝代工」邁向「系統整合者」的產業升級歷程 。這不會是一波短線行情，而是一場關於未來「執行力平台」主導權的重塑。對投資人而言，掌握具備驗證能力與系統思維的供應鏈角色，將是捕捉下一輪資金重估的焦點。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

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