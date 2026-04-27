〈財經週報-投資觀點〉台股創高後應有的投資策略

台股目前位列全球市值第七大，超越英、德，顯示市場已從單純的題材炒作轉向全球產業戰略地位的重估。（法新社）

■呂忠達

4月16日是台股民國50年有證券市場65年來首次站上37,000點大關，千金股達44檔。年初至今台股總市值已相繼超過英國與德國，目前位列全球第七名，是一大里程碑。 盤面上業績股、題材股股價多有正向反應，呈現百花齊放輪漲的態勢，主流族群包括半導體先進封裝設備、ASIC、PCB上游材料、載板、散熱、矽光子與低軌衛星等。

股市頻創新高，上檔空間不必設限，但也應留意漲多之後的震盪風險。尤其，伊朗戰事還在進行中，情勢詭譎，訊息紛雜，得保持高度的風險意識，做好部位的風險管理。 我們與其試圖精準預測股市的下一步，不如回歸到資金管理的本質，這當中最重要的是「停損停利」機制的執行。當趨勢還在的時候，讓獲利持續奔跑，不要被波動影響而輕易出場。反之，一旦價格跌到原所預設的停損點，就應果斷執行出場。透過上述這樣的動態調整和因應，不僅可將波段收益極大化，但同時也能夠將風險限制在可控範圍內。 此外，在震盪加大的背景下，有積極型與穩健型兩種完全不同的投資路線選擇。積極型是以「成長投資」的邏輯，逢低佈局強勢股；至於穩健型的資金，則可考慮投資具備穩定現金流與抗通膨條件的高息概念股，以殖利率為選股標準，從殖利率打敗定存、打敗收租的思維來選股，總之投資朋友務必要建立一套合適自己的操作模式。

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再者，或可學習法人的投資模式，將自己的部位分成三大塊。第一塊是強勢股，考量因素是公司獲利上調、所處產業方向明確，籌碼相對穩定，市場願意給予較高的本益比。第二塊是以半年到一年的時間，規劃下一個階段的潛力股佈局。第三塊則是持有一定程度的現金，假使市場出現大跌時，有再配置的彈性空間。

最後，股價上上下下，漲漲跌跌，我們情緒難免受到牽擾。但是，投資操作成敗的關鍵，並不在於精準的預測，而在於自我優質的情緒管理，以及堅守穩健的紀律。

（作者為統一證券公司專業副總）

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