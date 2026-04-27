〈財經週報-投資趨勢〉AI與電力需求 驅動基建產業成長快馬加鞭

2022年以來基礎建設指數表現；資料來源：Bloomberg；整理︰玉山投信，2026/03。

■王翔慧

基礎建設產業跟著AI同步成長！2026年雲端服務供應商明顯加碼AI投資，看好數據中心遍地開花隨之而來的是全球用電量的激增，市場焦點從AI晶片轉向AI基礎設施，使得能源基礎建設重獲市場青睞，電網升級、輸電投資、天然氣管線、儲能設施等需求為基礎建設迎來全面成長的爆發期。而這些成長也反映在類股走勢，過去3年MSCI私人基建資產指數在個別產業間報酬穩定，數位基礎建設受惠科技進步、電廠與電力傳輸則因產業升級而受益，近3年年化報酬率達12.1%，電廠的同期年化報酬率更達14.3%，運輸業亦達到長期平均績效。

電力需求噴發 資料中心將成美國用電核心引擎

就電力相關基礎建設來看，其實歐美電力需求自2024年開始即出現明顯上升，預期在美國資料中心將成用電巨獸的帶動下，成長幅度將在2026年自2030年進一步擴大。未來5年歐盟電力需求將增加約300TWh，電動車及建築用電將成為成長核心，而美國預計將增加超過420TWh，資料中心的快速擴張預計將佔2025年至2030年所有終端產業電力需求的50%。

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根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到了2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍，目前只有約一成的資料中心用電量超過50MW，不過預期未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，近1/4甚至將超過500MW，代表10年內需求將飆升近300%。

美國電價長期看漲 電力業者營收動能強勁

另一方面，近年美國平均電價也呈現持續走高態勢，據統計，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。

數位基礎建設5年內 將迎來3倍爆發式成長

除了電力之外，數位基礎建設也開始進入高速成長期，受企業資訊雲端化與邊緣運算興起、智慧城市與資安需求提升等要素驅動，數位基建市場涵蓋硬體、軟體及服務領域，橫跨醫療、金融、電信、製造等關鍵產業，成為推動全球數位化的重要基石，此外，先進趨勢如雲端部署、軟體定義網路(SDN)與綠能資料中心則是重塑未來基礎設施版圖。預期至2030年，數位基建整體商機上看兆美元，統計2025年市場規模已達4,380億美元，2030年可望突破1.38兆美元，達到近3倍的成長，換算成年複合成長率（CAGR）高達25.7%。

另外重要的是，看好代理式AI將成為應用主流的趨勢，資料中心需求成長速度將加速發展，與目前的AI聊天機器人如ChatGPT或Gemini相比，代理式AI是一種能源密集度極高的技術，研究指出，代理式AI普及率每增加10個百分點，美國與歐洲的資料中心需求將比目前預期增長約25%，對電力需求也只將有增無減，就現有AI查詢能耗對比非AI的Google搜尋高出10%，代理式AI的能源密集度可能須目前AI聊天機器人的15至50倍，即使保守預估，考量未來50%以上的能效提升可能，研究仍預測代理式AI的能耗將是目前的6倍之多，所帶動的相關商機不容小覷。

（作者為玉山全球基礎建設基金（原：PGIM保德信全球基礎建設基金）經理人）

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