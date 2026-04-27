〈財經週報-本週熱點〉 景氣燈號有望連4紅 首季拚雙位數成長

受惠於AI需求與外貿暢旺，3月景氣燈號有望寫下「連4紅」佳績。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

本週有兩大重要數據公布，首先國發會將公布3月景氣燈號，預期在外貿、內需、金融市場持續熱絡下，景氣燈號有望再亮出第4顆紅燈；此外，行政院主計總處也將發布第一季國民所得概估，受出口表現優於預期激勵，首季經濟成長率可望挑戰雙位數。

觀察國發會先前公布的數據，2月景氣燈號綜合判斷分數升至40分，創下2024年5月以來、近22個月新高。其中，工業及服務業加班工時轉為紅燈，貢獻2分；製造業營業氣候測驗點則因春節工作天數減少轉為黃藍燈，減少1分，其餘指標維持不變，使整體景氣續呈熱絡格局。

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儘管2月底中東衝突升溫推升國際油價，為後續景氣增添變數，但在政府穩定油價機制啟動，以及出口動能強勁、股市續創新高支撐下，預期3月景氣燈號仍有機會維持紅燈表現。

另一方面，主計總處將公布第一季國民所得概估。依據2月最新預測，今年經濟成長率由3.54%大幅上修至7.71%，當時預估今年四季經濟成長率分別為11.46%、9.3%、7.76%、3.09%。其中，第一季可望因基期因素有雙位數的成長，之後逐季下滑。

3月出口發威 第一季GDP挑戰去年12.65%高牆

3月雖然中東戰事爆發，不過受惠於AI需求應用持續擴張以及部分廠商提前拉貨效應發酵，財政部日前公布3月出口達801.8億元，創歷年單月新高，第一季出口規模1,957.4億美元，亦刷新歷史紀錄，並比主計總處預估值多了148億美元。

在出口表現大幅優於預期，內需市場也維持穩定下，第一季GDP成長率可望站穩雙位數水準；至於是否能挑戰去年第四季12.65%、創下38年新高的紀錄，仍有待後續數據揭曉。

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