〈財經週報-報稅〉 信用卡及電子支付 小額繳稅回饋率0.1%至0.2%

今年繳稅策略建議「抓大放小」，百萬大戶首選中信或聯邦爭取高回饋率，小資族則推薦使用一卡通 iPASS MONEY，透過5%綠點回饋領好領滿。（記者靳昌玲攝）

記者李靚慧／專題報導

5月報稅季將至，根據已出爐的信用卡、電子支付繳稅方案，目前僅部分銀行給予繳稅回饋，且一般小額繳稅回饋率0.1%至0.2%間；聯邦銀行百萬繳稅大戶回饋率可提高至0.3%，中國信託銀行2,000萬元的「繳稅大戶」；若選擇里程回饋，加碼後回饋率最高2.5%。

電支業者一卡通分析，對繳稅金額不高的小資族，信用卡繳稅1萬元最高也只回饋20元，若參加一卡通iPASS MONEY的「生活繳費消費回饋」方案，2026年6月30日前以「iPASS MONEY APP」繳納包含綜所稅在內的「生活繳費」任一項目費用，當月使用iPASS MONEY APP掃碼消費，可獲得繳費當月消費總額的5%一卡通綠點回饋，每戶每月上限100點，相當於消費2,000元封頂，活動總回饋上限3,000萬點。

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百萬繳稅大戶 聯邦銀回饋率0.3%

若是在2026年3月26日前從未使用過iPASS MONEY APP繳費，首次使用成功繳納指定生活繳費項目，可獲繳費總額5%的綠點回饋，每人限得1次、上限150點，活動總回饋上限3000萬點，一卡通綠點1點價值1元，可日後全額折抵繳費金額獲得儲值金回饋。

信用卡也有繳稅搭配消費回饋。聯邦銀行全體持卡人，刷卡繳稅一次付清，2026年6至8月的海外一般消費，可獲加碼1%刷卡金回饋，每戶最高回饋刷卡金2,000元，但須登錄限量1萬5,000名。

信用卡龍頭中國信託持卡人可依據自身偏好選擇回饋方式，偏好現金或點數回饋的持卡人，刷中信商旅鈦金卡、中國信託LINE Pay卡繳稅，不限稅額可獲0.1%回饋無上限；刷和泰聯名卡或中國信託uniopen聯名卡則有0.2%回饋無上限，中信uniopen聯名卡、和泰聯名卡繳稅金額達1000萬元以上，回饋率最高達0.4%。偏好航空哩程回饋，可選擇中華航空聯名卡或ANA聯名卡，稅額滿2,000萬元，總回饋達22.6萬哩，可兌換價值約50萬元的長程線商務艙來回機票及1張大洋洲商務艙來回機票，換算回饋率最高達2.5%。

偏好分期還款 多家銀行提供0利率

凱基銀行則針對新申辦凱基魔BUY悠遊鈦金卡、丁丁藥局悠遊鈦金卡、現金回饋悠遊鈦金卡等持卡人，繳納綜所稅，可獲繳稅金額最高0.3%的回饋，每戶最高回饋100元刷卡金。

針對偏好分期還款的持卡人，聯邦銀行今年的繳稅回饋，全卡友單筆滿6,000元，均提供3期、6期0%；若單筆稅額滿36萬元，更可分12期0利率；玉山信用卡提供不限金額6期0利率；中國信託銀行不限卡別繳稅可享3期、6期0利率，或可搭配12期利率3.88%、24期利率6.88%分期優惠。

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