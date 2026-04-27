〈財經週報-時事求是〉股市創新高後的綜所稅

股市再創新高，政府綜所稅收成長超越一般受薪人員薪資的成長，當股利、投資收益與多元收入快速崛起，單純依靠薪資所得的時代，可能會漸離漸遠。（本報製圖）

■魏錫賓

綜合所得稅是政府最穩定、最重要的財源之一，而繳交綜所稅也使多數民眾對可支配所得的因而縮水感受最深。許多家庭以薪資的收入為主，但過去10年來政府綜所稅收的增幅明顯超越一般受薪人員薪資的成長，顯示財富的累積模式持續改變中。當股利、投資收益與多元收入快速崛起，單純依靠薪資的時代可能會漸離漸遠。

2014年綜合所得稅收首次超過4,000億元，2024年已達到8,000億元以上，10年間成長超過一倍。對不少受薪階級來說，所得是以薪資為主，根據主計總處統計，2014年工業及服務業平均每人每月總薪資約47,744元，2024年63,383元，僅成長了32.8%。多數人所繳的綜所稅，應不會在10年間倍數成長。

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薪資提高不多，繳稅人數也未大幅增加，但綜所稅收為何還能大幅成長？雖然受薪階級是支撐稅賦的骨幹，但在連年減稅、調整稅率的情況下，綜所稅增加幅度高於平均薪資的成長，除了通膨、累進稅率等原因外，顯然是因綜合所得的結構有了變化。

在個人綜合所得中，除了薪資，還包括了利息、股利、租賃、權利金、財產交易，以及其他各種所得等；有些是機會財，有些則和經濟表現有關。以近日成交量破兆的股市來說，股市熱絡使證券交易稅節節攀高，而其後面的催化原因是上市櫃公司的業績成長，這也是綜所稅收增加的關鍵。

這10多年來，上市加權股價指數從不到1萬點，上漲至接近4萬點，雖不完全反映經濟基本面，但企業獲利豐厚不能不說是主因，由此也顯示在配發的股利大幅膨脹上，上市櫃公司在2014年配息剛好超過1兆元，可是在2024年已經在2.3兆元以上，不只是翻倍成長而已。

股利所得也算在綜合所得中，一樣要繳納綜所稅，可以說企業營運的紅利也由投資人與國庫共享。而當薪資不再是個人所得的唯一主角，顯示的不只是報稅數字的變化，更揭示了台灣經濟結構與所得版圖的深層轉向。近幾年人工智慧快速發展，從生成式AI，到自動化會計、法律文件整理與程式開發，過去需要人力完成的許多工作，正逐步由AI分擔。這場技術革命帶來的效率提升，更將加速既有所得結構的變動速度。

股市再創新高，今、明二年稅收可期，但對政府而言，最核心的問題將是以「薪資所得」為基礎的綜合所得稅制度，是否能長久穩定支撐政府財政？而對一般人來說，則應思考在薪資之外，該如何使其他的所得也能夠穩定增加，尤其是當各行業的薪資差距依然在加速的擴大時，該怎麼加入獲取優勢產業紅利的隊伍中。

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