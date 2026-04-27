〈財經週報-報稅〉綜所稅6大報稅新制上路 230萬戶有感減稅

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日。（記者鄭琪芳攝）

記者鄭琪芳／專題報導

今年綜所稅申報新制

報稅季又來了！今年綜所稅申報有6大新制，包括：每人基本生活費由21萬調高至21.3萬元、長期照顧特別扣除額由12萬調高至18萬元，預估約230萬戶有感減稅，多口之家及家有長照人口受惠最多。另，財政部放寬人工生殖醫療費用列報、發布網紅課稅新規、網路申報線上版新增無障礙操作模式，但超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證取得查詢碼。

財政部公告2025年度基本生活費調高3,000元、至21.3萬元，預估適用戶數約202萬戶、增加5萬戶，減稅利益129億元。以4口之家為例，若適用基本生活費差額，每人可以多減除3,000元，4口之家就可以多減除1.2萬元，如果所得及扣除額等不變，按適用綜所稅稅率5%至40%計算，可少繳600元至4,800元。

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基本生活費調高3千元 202萬戶受惠

安永會計師事務所會計師林信行說明，若基本生活所需費用總額（21.3萬元乘以申報戶人數）超過免稅額及扣除額合計數，差額可自綜合所得總額中減除；以5口之家為例（1名就讀大學子女、未滿70歲父母），基本生活費總額為106.5萬元（21.3萬×5人），若免稅額及扣除額合計為99萬元〔（免稅額9.7萬×5人）+標扣額26.2萬+薪扣額21.8萬+教育學費扣除額2.5萬〕，差額7.5萬元可自綜合所得總額中減除。

另，長照扣除額調高6萬元、至18萬元，維持「排富條款」，適用稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅或基本所得額超過750萬元者不適用，初估1年減稅利益10億元、約35萬戶受惠。舉例而言，家有1位須長照的長輩，今年報稅可多扣除6萬元，若適用稅率12%，可少繳7,200元。

中區國稅局說明，符合衛福部公告「須長期照顧的身心失能者」3類民眾，可列報長照扣除額，包括：符合「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第18條第1項規定，可聘僱外籍家庭看護工資格者（含在家自行照顧）；符合長照需要等級2~8級且使用長照服務申請及給付辦法的服務者；入住住宿式服務機構或團體家屋全年達90天（前1年度入住達90天且持續入住至當年度死亡者，當年度入住天數不受限）。

長照扣除額調高6萬 3類失能者適用

中區國稅局強調，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上可依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但要列報長照扣除額，仍須符合身心失能資格。若無聘請外籍看護工而自行照顧，可自行檢附相關證明文件列報長照扣除額。

此外，財政部放寬人工生殖費用列報「醫藥及生育費」規定，本人、配偶或受扶養親屬至衛福部體外受精（試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約機構進行人工生殖療程，若非屬公立醫院、健保特約醫院，且未經財政部認定會計紀錄完備，但經政府核准補助，可減除受政府補助及保險給付部分申報扣除。

人工生殖費用 放寬列報扣除規定

KPMG安侯建業會計師林棠妮則提醒，因應網紅經濟擴大，財政部發布作業規範，個人於網路平台發表創作或分享資訊，自平台取得收入的交易模式，應依規定報繳營業稅及所得稅；財政部訂今年6月30日以前為輔導期間，期限前未依規定扣繳及繳稅，免處罰。

中區國稅局說明，個人於網路上發表創作或分享資訊，自社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如平台廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。

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