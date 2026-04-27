戰事波及中國義烏 中東訂單砍半

受美伊戰爭衝擊，中國浙江省義烏的中東地區齋月訂單年減逾5成。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《中國新聞周刊》報導，美伊戰爭開打近兩個月，已重創有「世界小商品之都」之稱的中國浙江省義烏對中東的外貿出口，中東的訂單年減逾五成，部分主營中東市場的商家面臨停業和歇業壓力。

報導指出，每年新春過後至三月中，傳統上是中東地區齋月前的消費旺季，也是義烏的出貨旺季；但今年「齋月紅利」（穆斯林在齋戒月及開齋節前後，因消費習慣和節慶習俗帶來的商機）因美伊戰爭徹底熄滅。

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在義烏從事外貿生意的于慶文（化名）直言：「中東打仗，把齋戒月的消費旺季打亂了。」中東地區齋戒月是義烏外貿出貨的高峰期，美伊戰爭打亂今年原有節奏，供應商擔心收不到尾款，中東客戶也擔心收不到貨，通知賣家「先別發」。

于慶文說，義烏一個小型百貨供應商，往年齋月訂單量可比平時增加五十％至一〇〇％，當月最高銷售額可突破二千萬元人民幣（約九二二六萬台幣），但今年三至四月僅賣出一〇〇多萬元人民幣，不到平時的十分之一。

據于慶文觀察，近期義烏的中東客商也少了約五成，不少主營中東生意的店家轉向南美市場求生，但南美客商採購單價低、單量小，比較同樣的貨品，一個貨櫃的利潤可能僅中東訂單的五分之一，無法完全填補中東客戶的缺口，部分主營中東市場的商家，因營業額和利潤銳減，面臨停業和歇業壓力。

義烏跨境電商協會會長徐儼先前表示，協會內部主要供貨中東市場的商家，訂單下滑明顯，部分訂單量較去年同期下降超過五十％。

在廣東省江門市經營一間照明廠的廠商劉嘉榮也深陷困境，他的產品過往全部銷往中東，年營收曾超過二億元人民幣，目前訂單消失，他只能催促客戶結清去年款項，並無奈關停工廠，等待戰爭結束再復工。

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