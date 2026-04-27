台日產業政策鏈結 聚焦5領域合作

經濟部產發署公告「台日關鍵優勢產業合作補助計畫」，鼓勵台日企業投入具前瞻性、創新性及應用潛力的研發合作專案，聚焦5大領域。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產發署公告「台日關鍵優勢產業合作補助計畫」，透過國際技術鏈結促進國內高科技及新興產業領域的實質技術合作與創新應用，並強化國際布局，聚焦智慧科技、智慧製造、材料與生物科技、自主移動載具及綠能科技；這項計畫被視為在現今以供應鏈韌性為顯學的局勢下，台日基於戰略同盟所擘劃的國家級產業政策鏈結，換言之，台日合作已從民間企業自發行為，上升到國家產業政策的高度。

產發署說明，該計畫鼓勵台日企業投入具前瞻性、創新性及應用潛力的研發合作專案，聚焦五大領域，一是智慧科技，包括光電及半導體技術、人工智慧、物聯網、第五／第六代行動及衛星通訊技術、資安與數位應用服務等；二是智慧製造，涵蓋高階自動化、工業機器人技術、先進製程整合等；三是材料與生物科技，包括奈米材料、高機能材料、綠色化學、生技醫藥、光電融合材料、重要礦物等；四是自主移動載具，包括無人機、無人車、服務型機器人等；五是綠能科技，包括儲能系統、再生能源、節能減碳設備技術與服務等。

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產發署說，為確保計畫品質與雙邊合作實效，技術審查著重四大面向，一是計畫整體可行性與執行能力，二是技術瓶頸突破性、預期成果成熟度與未來商品化應用潛力及國際市場需求的對接性，三是台日雙邊互補與互利的合作效益，四是符合本次徵案的五大重點補助領域。

產發署補充，這項計畫申請時程自公告日起至今年六月三十日止，申請標的僅適用於企業尚未開發的研發計畫；合作的日本廠商資格須是在日本當地有營業登記的企業，並已向日本政府提出與本計畫合作相關的申請補助。

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