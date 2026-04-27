雙創新高 2.3萬「億級好野人」 資產近2.4兆

高資產人士的配置結構仍以「存款」為最大宗、約占42.1％。（法新社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣「好野人」（資產淨值一億元以上）無論人數或財富規模，雙雙再創史上新高紀錄！金管會公布高資產客戶財管業務辦理情形，截至今年三月底，銀行業資產逾億元的高資產客戶達二萬三二〇六人、年增七十一．九七％，高資產管理規模（AUM）為二兆三九九九億元、年增五十五．一六％。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，高資產客戶數或資產規模皆明顯上升，反映本國銀行積極推動相關業務，以及高資產族群投資需求持續增加。截至今年三月底，已核准開辦高資產業務的銀行二十一家，另有六家銀行申請審查中，顯示市場競爭與業務動能持續升溫。

請繼續往下閱讀...

資產配置 存款占逾42％最高

觀察高資產人士的配置結構仍以「存款」為最大宗、約占四十二．一％，其次為「基金」占十七％、債券十四．五％、保險十二．一％及境外結構型商品占七．九％。

張嘉魁表示，與去年同期相比，存款比重略下降，主因投資市場氣氛轉趨熱絡，使得高資產客戶提高對收益型產品的配置比重，以追求更高報酬。

除了銀行業之外，證券與投信業亦積極參與高資產市場。證期局副局長黃仲豪表示，目前已有十家獲准辦理相關業務，客戶數約一八四〇人，累計交易金額達四九五八億元，較去年同期分別大增五十二％及六十八％。其中，以複委託業務為主、約占八十六％，顯示國內高資產客戶透過券商投資海外有價證券與債券的需求相當強勁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法