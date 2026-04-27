台股氣勢旺 法人看好挑戰4萬大關

台股上週狂飆逾2千點，日均量更突破兆元大關，呈現典型的「強勢價量齊揚」格局，法人看好本週繼續挑戰4萬點大關。（資料照）

美伊戰事干擾鈍化 本週仍聚焦美股超級財報週

〔記者張慧雯／台北報導〕台股太狂！上週五（二十四日）在晶圓龍頭、IC設計大廠強力帶動下，台股大漲一二一八點，收在三萬八九三二點，加權指數上週狂飆逾二千點，日均量更突破兆元大關，呈現典型的「強勢價量齊揚」格局，法人看好本週繼續挑戰四萬點大關。

觀察三大法人動態，上週外資大舉買超逾一一七二億元，連續三週回補，投信同步站在買方，加碼超過一二八億元，僅自營商反手賣超一五一億元，三大法人合計買超逾一一五〇億元。

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對於金管會宣布放寬「國內股票型基金」與 「台股主動式ETF」投資限制，單一個股基金持股上限提高至基金淨資產二十五％，元大投顧董事長胡睿涵表示，投資限制放寬後，粗估台積電潛在買盤上看一五〇〇億元、股價易漲難跌，也加持台股走勢向上機率。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，受惠AI帶動科技股大漲，儘管美伊戰事訊息反覆，但相關干擾對台股影響日趨遞減，目前主要以科技股題材驅動，本週焦點持續聚焦美股超級財報週，包括Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報，記憶體大廠SanDisk也將公布財報，對台廠相關供應鏈都將帶來挹注與題材效果。

但王偉哲也提醒，近期指數正乖離過大，已進入過熱區，且融資餘額位於歷史高位、外資期貨避險空單仍超過四萬口，接下來盤中大幅波動恐成常態。

短線過熱、融資高水位 盤中大幅波動恐成常態

國泰期貨認為，近二月工業生產年增約二十二％，仍屬強勁的雙位數成長，主要受AI、半導體與電子零組件需求支撐，相較零售銷售僅低個位數增長，反映台灣當前景氣擴張的核心仍在外需，而非內需全面轉強，也代表強勢產業仍應續聚焦AI等供應鏈對台灣成長的支撐，台股後市持續看好。

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