超級央行週 美英歐日料利率不變

彭博經濟學家分析，Fed將維持利率不變直至第4季。（路透資料照）

戰爭局勢不明 彭博經濟學家預期 Q4前Fed將按兵不動

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國聯準會（Fed）、加拿大央行、英格蘭銀行、歐洲央行和日本銀行，在本週稍後舉行的貨幣政策會議後，預料將維持借貸成本不變，同時密切關注伊朗戰爭引發的高能源成本是否加劇通膨。

這些央行做出的最終決定，可能意味著全球貨幣政策官員再次重申他們準備好採取行動的決心。這種態度與二〇二二年上次能源危機初期普遍存在的樂觀態度截然不同，當時許多決策官員認為，通膨飆升只是暫時的。

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儘管國內情況對所有央行至關重要，但全球能源供應的重要水道荷姆茲海峽局勢，也可能在一定程度上左右其貨幣政策的走向。美國總統川普取消高級特使飛往巴基斯坦展開和談的計畫，伊朗則表示只要受到威脅就不會進行談判，因此重啟和平談判的努力陷入停滯狀態。

彭博經濟學家Estelle Ou表示：「未來一週，Fed、歐洲央行、英格蘭銀行、日本銀行和加拿大央行，可能會維持利率不變，因為美伊緊張局勢持續且動盪。我們預計Fed將維持利率不變直至第四季，而歐洲央行和英格蘭銀行則保留升息的選擇權。」

日本銀行將率先於廿八日開會，上週發言的官員傾向於本月暫緩升息，多數經濟學家預期下一次升息可能在六月。

經濟學家和投資人預期，Fed在廿九日會後將維持利率在三．五％至三．七五％區間不變，連三次按兵不動，主因中東衝突帶動能源價格飆升，導致通膨壓力攀升，而美國就業市場與經濟仍展現韌性；加拿大央行也將在廿九日會後維持利率二．二五％不變。

歐洲央行和英格蘭銀行將於三十日會後公布利率決策，預料都將維持利率不變，分別為二％與三．七五％。

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