油價連4凍 中油累積吸收124億

中油宣布下週油價持續凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內油價連四週凍漲！台灣中油昨宣布，二十七日起汽、柴油價格不調整，汽、柴油每公升合計各吸收二．七元及四．四元，累計吸收金額達一二四億元。

國際油價持續因中東戰事震盪，根據七D三B油價公式指標，原油價格昨達一〇三美元，較前一週的一〇七美元為低，理應調降三．一四％，但油價還是維持在高檔價位，中油仍得大幅度吸收且凍漲；週一起牌價將維持九二無鉛汽油每公升三十二．四元、、九五無鉛汽油每公升三十三．九元、九八無鉛汽油每公升三十五．九元、超級柴油每公升三十一元，仍是近十一年半新高。

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觀察亞洲鄰國油價，以九二汽油為例，日本每公升約三十三．六元、韓國是四十二．八元，香港、新加坡的九八汽油與柴油都逼近或破百元，最高的是香港柴油每公升一四八元，是台灣的四．五倍。

中油表示，中東情勢依舊緊張，好在國際油價較先前略低，吸收幅度較上週略為縮小。據中油統計，自二月底中東戰爭爆發起至今，預估汽、柴油合計吸收金額約一二四億元，單週吸收金額再增十億元。

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