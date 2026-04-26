台積內鬼洩密案 明日宣判

台積電前工程師陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕台積電離職工程師陳力銘與台積電工程師吳秉駿、戈一平，涉嫌洩漏台積電二奈米機密，高檢署去年八月依違反國安法起訴三人，經持續追查發現，另一名工程師陳韋傑亦涉案，且東京威力高階主管盧怡尹曾於案發後刪除資料涉滅證，東京威力亦有未善盡監督、防止之責，均予追加起訴，全案於三月廿六日辯論終結，智慧財產及商業法院定於明天上午十一時宣判。

目前五名被告中，吳秉駿、戈一平於今年二月獲三百萬元、兩百萬元交保，陳力銘及陳韋傑仍在押，盧怡尹未曾被羈押，法院已命吳秉駿、戈一平兩人須到庭聆判。

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檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入二奈米製程，以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料二〇二四年底最終測試沒過關而「掉單」；從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳力銘，從二〇二三年八月起至去年五月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，並說服兩人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「走偏鋒」，起初可能是害怕「掉單」，改善機台表現良率、希望通過測試等原因，二〇二四年「掉單」後，可能是為了爭取最先進製程供應機會，其中，吳共讓陳拍資料三次、戈一次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

檢方對陳求刑十四年、吳九年、戈四年，去年十二月追加起訴東京威力並建請法院科處一．二億元罰金。

檢調另發現，陳韋傑曾直接拍攝、重製資料傳給陳力銘，總共約十二張資料，陳力銘上傳至公司的雲端硬碟中，盧怡尹於案發後刪除資料，檢方今年一月間追加起訴兩人，並對陳力銘再求刑七年、陳韋傑求刑八年八月、盧怡尹求刑一年，並再對東京威力求處罰金兩千五百萬元。

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