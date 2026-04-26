輝達股價創新高 市值重返5兆美元

輝達股價24日收在紀錄高點，使其市值突破5兆美元大關。（法新社資料照）

英特爾財報點火 帶動科技股漲勢

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達股價二十四日收在紀錄高點，使其市值突破五兆美元大關，進一步鞏固其作為全球市值最大企業的地位。當日美國科技股的漲勢由優於預期的英特爾財報所推動，英特爾股價飆漲二十四％，創一九八七年以來最大單日漲幅。

輝達二十四日股價上漲四．三％至二〇八．二七美元，創下自去年十月底以來新高，市值達五．〇六兆美元，今年以來其股價上漲十二％。人工智慧（AI）服務與模型的強勁需求，使二〇二二年底以來，輝達股價已上漲逾十四倍；Google、微軟、Meta、亞馬遜與模型開發商OpenAI及Anthropic都依賴輝達的圖形處理器（GPU）。

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英特爾優於預期的財報，二十四日帶動那斯達克與費城半導體的漲勢，本月以來，那斯達克已漲十五％，有望創二〇二〇年四月以來單月最大漲幅，費半已連續十八個交易日上漲，創史上最長漲勢紀錄，本月以來飆漲三十八．六％、今年來漲四十八．五％。

英特爾今年來飆漲124％ Q2財測樂觀

英特爾二十四日收漲二十三．六四％，超越去年九月十八日的二十三％漲幅，當時輝達同意投資英特爾五十億美元。英特爾股價在去年跳漲八十四％後，今年以來已狂飆一二四％。

Evercore ISI分析師報告說，「英特爾執行長陳立武整頓了資產負債表，並執行讓英特爾重返競爭軌道的戰略」，該報告將英特爾股票上修至「買進」評級。

英特爾第一季營收年增七．二％至一三五．八億美元，高於預期，此前七季中有五季營收下滑。英特爾也公布第二季樂觀財測，華爾街認為這是基本面翻轉的訊號。

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