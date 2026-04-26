AI裁員競賽？ 美科技業今年來砍10萬人

微軟與Meta近日宣布裁員合計逾1.6萬人。（歐新社資料照）

樂觀者︰AI重塑而非取代人類工作 現狀卻是工作流失大於新職缺

〔編譯魏國金／綜合報導〕微軟與Meta近日宣布裁員合計逾一．六萬人，此前亞馬遜、Snap、Block與甲骨文等科技公司也宣布裁員；Layoffs.fyi數據顯示，今年以來，已有逾九．二萬美國科技員工失業，該趨勢引發人工智慧（AI）取代人力的裁員大潮已經來臨的疑慮。

CNBC報導，上述公司每年集體投入數千億美元於AI基礎設施的建設，同時為節約成本而大幅裁員。前AI業者、領導力專家塔格爾指出，「這是根本性的結構轉變，而非暫時的市場修正；我們正見證各行各業工作組織與執行方式永久轉型的開端」。

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自二〇二二年底OpenAI推出由新AI模型驅動的聊天機器人ChatGPT以來，職場焦慮持續上升，去年Anthropic的Claude工具開始從事一整個業務部門的工作，並引發現有軟體解決方案將被取代的疑慮。

科技樂觀主義者主張，AI正重塑而非取代人類工作，如同之前的產業革新浪潮，新工作也將應運而生。然而在AI時代，似乎工作流失與創造之間的落差持續擴大。

Motion Recruitment今年一份研究顯示，AI的採用正減少初階與通用IT工作的招聘，而AI相關職務需求卻很高，去年除了AI工程師等專業工作外，科技業的薪資大致持平。

微軟、Meta近日合計裁員逾1.6萬人

Meta二十二日通知員工，自下月二十日起，計畫裁員十％、約八千名人力，並取消六千個職缺招募計畫。微軟也證實，將提供自願離職補償金，這是該公司成立五十一年來首次，約七％美國員工符合條件，微軟美國員工達十二．五萬人，亦即可能裁員八七五〇人。

Snap上月宣布將裁員十六％、約一千名員工，並撤銷至少三百個職缺。甲骨文上月裁員數千人，TD Cowen分析師指出，裁員二萬至三萬人可為甲骨文帶來八十億至一百億美元額外的自由現金流。亞馬遜自去年十月以來，已至少裁員三萬人，約十％員工。

職業研究平台Glassdoor近期的員工信心指數顯示，三月科技領域員工的信心指數年減九．八個百分點至四十七．二％，降幅為各行業最大。

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